Bagnaia cade nella Sprint di Sepang, Martin vince e ha il Mondiale in pugno

Jorge Martin usufruisce della caduta di Francesco Bagnaia e domina la Sprint del Gran Premio della Malesia 2024, valevole come penultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Un risultato pesantissimo, che proietta lo spagnolo del Team Pramac ad un passo dal suo primo titolo iridato della carriera in top class (il secondo complessivo dopo quello in Moto3 del 2018).

Martinator ha sfoderato una prestazione impressionante, bruciando Pecco in partenza e prendendosi di forza la prima posizione in curva 1 per poi imporre alla gara un ritmo forsennato. Bagnaia, costretto di fatto a battere sempre il suo rivale da qui a fine anno per provare a completare la rimonta nella classifica generale, ha provato in tutti i modi a contenere il forcing di Martin, commettendo però un errore e scivolando alla staccata di curva 9 dopo tre giri.

Domani il 26enne di Madrid avrà a disposizione il primo match point della stagione, con la possibilità di laurearsi aritmeticamente Campione del Mondo nel caso in cui riuscisse a guadagnare almeno 9 punti sull’azzurro nella gara lunga di Sepang. Podio odierno completato dalle Ducati di Marc Marquez ed Enea Bastianini, rispettivamente secondo e terzo con grande vantaggio sulla GP23 di Alex Marquez e sulla Yamaha di un redivivo Fabio Quartararo (5°). Discreto sesto posto per Franco Morbidelli con la Ducati Pramac.

Grazie alla vittoria odierna nella Sprint malese, Martin consolida la sua leadership iridata volando a +29 su Bagnaia, mentre Marquez si porta a +13 su Bastianini nel duello per il terzo posto in campionato.

CLASSIFICA SPRINT GP MALESIA MOTOGP 2024

1 12 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 19’49.230 167.7

2 9 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’50.143 167.6 0.913

3 7 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’51.240 167.5 2.010

4 6 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’55.805 166.8 6.575

5 5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 19’57.147 166.6 7.917

6 4 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 19’58.187 166.5 8.957

7 3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’00.245 166.2 11.015

8 2 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’01.064 166.1 11.834

9 1 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 20’01.321 166.1 12.091

10 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 20’02.070 166.0 12.840

11 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 20’04.131 165.7 14.901

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 20’04.454 165.6 15.224

13 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 20’06.345 165.4 17.115

14 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 20’07.833 165.2 18.603

15 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 20’08.320 165.1 19.090

16 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 20’09.434 164.9 20.204

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 20’10.941 164.7 21.711

18 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 20’13.044 164.5 23.814

19 29 Andrea IANNONE ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 20’15.128 164.2 25.898

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 20’19.008 163.6 29.778

Non classificati

5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 14’04.691 165.3 3 laps

1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 4’00.806 165.7 8 laps