MotoGP, Marc Marquez: “Contento del terzo posto. Prima fila grazie alla scia di Bagnaia”

Marc Marquez è soddisfatto dopo aver messo a segno il terzo tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Barcellona, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del Montmelò il portacolori del team Ducati Gresini ha lottato con i denti per centrare la pole position, mettendosi in scia a Pecco Bagnaia, ma non è andato oltre la terza posizione.

Francesco Bagnaia ha fermato i cronometri sul tempo di 1:38.641 con 55 millesimi di vantaggio su Aleix Espargarò e 157 proprio su Marc Marquez. Quarta posizione per Jorge Martin a 208 millesimi, quinta per Franco Morbidelli a 245, mentre è sesto Pedro Acosta a 308. Settimo crono per Maverick Vinales a 351 millesimi, ottavo per Enea Bastianini a 437, quindi nono Marco Bezzecchi a 480, mentre completa la top10 Fabio Quartararo a 568.

Al termine delle qualifiche odierne, il Cabroncito ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Ieri non ho iniziato un weekend perfetto a livello fisico, oggi va un po’ meglio, confido domani di essere a posto. Ho centrato la prima fila, ma so che non è un risultato veritiero, dato che ho sfruttato la scia di Bagnaia. Perché l’ho fatto? Perchè Pecco è lucido e ha capito che ha bisogno che tra sé e Martin, che comunque arriverà, ci siano più piloti possibili. Lui è chiaramente il più veloce per cui deve fare così”.

A questo punto la classe regina si concentra sulla Sprint Race che scatterà alle ore 15.00 e potrebbe già assegnare il titolo iridato a Jorge Martin che parte con +24 su Francesco Bagnaia.