MotoGP, Marc Marquez: “Bagnaia e Martin una spanna sopra tutti, a Barcellona faccio più fatica che a Valencia”

Marc Marquez cade nel Gran Premio della Malesia a Sepang quando era in terza posizione, poi risale in moto e arriva dodicesimo limitando al massimo i danni. La terza posizione del Mondiale si deciderà nell’ultima gara a Barcellona: lo spagnolo ha un punto di vantaggio su Enea Bastianini.

Il Cabroncito ha parlato ai microfoni di Sky Sport del duello tra Bagnaia e Martin vissuto in prima persona: “Ho visto tutto il duello tra Bagnaia e Martin in prima fila, ma ho pagato caro il biglietto finendo nella ghiaia (ride, ndr). Loro due oggi andavano molto più forte, come era normale aspettarsi Bagnaia è andato all-in a manetta sin da subito, ma non mi aspettavo Martin così cattivo sin dall’inizio, la lotta tra loro due da dietro è stata veramente bella. Da dietro ho provato a lottare per rimanere vicino, ma andavano fortissimi. Loro stavano lottando, ma vedendo la lavagna stavano aprendo gap su quelli dietro. Semplicemente erano un passo o due avanti rispetto a tutti”.

Sull’atteggiamento di Martin nell’ultima gara: “Non mi aspettavo che Martin partisse così forte e attaccasse così tanto fin da subito, ma Pecco aveva più passo ed era più veloce di tutti. Il duello è stato davvero molto bello. Se l’ultima gara fosse stata a Valencia allora avremmo visto Martin attaccare, ma Montmelò è una pista in cui Bagnaia va molto forte e l’abbiamo già visto in gara-1 quest’anno. Penso che loro due debbano comunque attaccare il più possibile”.

Sulla sua caduta: “Io sono caduto perché le gare sono così, oggi è il giorno in cui mi sono sentito più tranquillo, sapevo come dovevo guidare, che traiettorie prendere, sono stato molto pulito. Poi la moto si è chiusa davanti e sono caduto, ma ho ripreso la moto, sono ripartito, abbiamo preso quattro punti e poi vedremo l’ultima gara come va. Per me alla fine della stagione sarà meglio fare i test a Montmelò: a Valencia so che vado sempre forte, mentre a Barcellona faccio un po’ più di fatica e quindi posso sentire meglio la moto. Sarà l’ultima gara con Gresini e darò tutto“.