MotoGP, Fabio Quartararo: “L’incidente al via? Non so cosa sia successo! Miglior weekend dell’anno per noi”

Fabio Quartararo sorride al termine del Gran Premio della Malesia, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Sepang, il pilota campione del mondo 2021 ha vissuto una domenica particolare. Nella prima partenza è finito a terra dopo un contatto con le KTM, quindi nella seconda ha dimostrato che la moto di Iwata sia migliorata dopo mesi complicatissimi.

La gara, vibrante nei primi giri, ha visto il successo di Francesco Bagnaia con 3.1 secondi su Jorge Martin e 10.4 proprio su Enea Bastianini. Quarto Alex Marquez a 12.2, quinto Pedro Acosta a 13.6, mentre è sesto Fabio Quartararo a 16.2. Settima posizione per Maverick Vinales a 19.4, ottavo Alex Rins a 20.6, nono Marco Bezzecchi a 21.9 mentre completa la top10 Augusto Fernandez a 22.1.

Al termine della gara odierna, il pilota soprannominato “El Diablo” ha analizzato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport, iniziando ovviamente dall’incidente in occasione della prima partenza, che lo ha visto suo malgrado protagonista: “Cos’è successo? Davvero non lo so, non mi ricordo. So solo che al primo giro una KTM era all’interno del tornantino e ci siamo toccati. Penso che Jack Miller sia andato un po’ fuori pista, mi ha preso e abbiamo fatto una brutta caduta. Non ho ancora rivisto le immagini, ho solo sentito il colpo e sono finito a terra”.

Il pilota francese passa poi a parlare di quanto avvenuto dopo la ripartenza e, soprattutto, analizza la situazione della sua Yamaha: “Dopo l’incidente sono riuscito a tornare alla gara con una gomma all’anteriore che non mi è piaciuta nel corso del weekend, mentre al posteriore ne avevo una non nuova. Non avevo il massimo della confidenza ma, nonostante tutto questo, ho ottenuto un buon risultato. La moto ha completato un buon weekend. Qui di solito andiamo forte ma la direzione tecnica che abbiamo intrapreso è quella giusta. Miglior Gran Premio della stagione? Senza dubbio. Tra Sprint Race e oggi abbiamo avuto conferme importanti”.