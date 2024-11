Bagnaia vince davanti a Martin il GP di Malesia dopo una battaglia furibonda e accentua i rimpianti

Francesco Bagnaia rialza la testa dopo la grande delusione di ieri e vince di forza il Gran Premio della Malesia 2024, penultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Decima affermazione dell’anno per Pecco, che raggiunge quota 28 successi in carriera nella classe regina e 38 complessivi nel Motomondiale prendendo in considerazione anche Moto2 e Moto3.

Il torinese del team ufficiale Ducati si è inventato una gara capolavoro a Sepang, ingaggiando un duello meraviglioso con il suo rivale Jorge Martin nei primi tre giri (con una lunga serie di sorpassi e controsorpassi al limite) per poi fare il vuoto grazie ad un passo strepitoso. Nelle battute conclusive il campione iridato in carica ha gestito il vantaggio accumulato sullo spagnolo del team Pramac, resistendo fino al traguardo nonostante l’utilizzo della gomma soft anteriore (rispetto alla media scelta da Martinator).

Secondo posto (il decimo del 2024) comunque molto prezioso per Martin, che conserva un margine di 24 punti su Bagnaia nel Mondiale in attesa dell’ultimo round in programma tra due settimane presumibilmente a Barcellona (l’ufficialità è attesa nei prossimi giorni). Podio completato in terza posizione da Enea Bastianini, che ha usufruito della caduta di Marc Marquez (poi 12°) pagando però un distacco pesante dai primi due.

Ducati ha calato il poker in Malesia grazie ad Alex Marquez, quarto davanti alla KTM GasGas del rookie Pedro Acosta e alla Yamaha di Fabio Quartararo, che era stato coinvolto in un brutto incidente in occasione della prima partenza di oggi, neutralizzata da una bandiera rossa per soccorrere l’australiano della KTM Jack Miller (uscito per fortuna illeso dalla carambola di curva 2).

CLASSIFICA GP MALESIA MOTOGP 2024

1 25 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 38’04.563 165.9

2 20 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 38’07.704 165.7 3.141

3 16 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 38’15.047 165.1 10.484

4 13 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 38’16.793 165.0 12.230

5 11 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 38’18.262 164.9 13.699

6 10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 38’20.808 164.7 16.245

7 9 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 38’24.010 164.5 19.447

8 8 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 38’25.174 164.4 20.611

9 7 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 38’26.557 164.3 21.994

10 6 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 38’26.737 164.3 22.174

11 5 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 38’30.188 164.1 25.625

12 4 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 38’31.839 163.9 27.276

13 3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 38’32.167 163.9 27.604

14 2 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 38’32.512 163.9 27.949

15 1 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 38’33.401 163.8 28.838

16 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 38’43.410 163.1 38.847

17 29 Andrea IANNONE ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 38’52.162 162.5 47.599

18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 38’53.519 162.4 48.956

Non classificati

30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 28’56.516 160.8 5 laps

36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 10’11.575 163.1 14 laps

43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM