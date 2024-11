Moto2, Manuel Gonzalez svetta nelle pre-qualifiche 1 di Sepang, Arbolino e Vietti comodamente in top10

Lo spagnolo Manuel Gonzalez ha chiuso al comando le pre-qualifiche 1 del Gran Premio di Malesia, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2024, dando conferma del suo buon momento di forma. Sul tracciato di Sepang abbiamo vissuto un turno indicativo con condizioni meteo davvero torride, 33 °C per quanto riguarda l’atmosfera e ben 51 °C sull’asfalto, con una bandiera rossa a 2 minuti dal termine per una caduta del nipponico Ayumu Sasaki in curva 2 (il pilota era rimasto dolorante sulla sede stradale).

Il miglior tempo, come detto, porta la firma di Manuel Gonzalez (Kalex Gresini) in 2:05.576 con 333 millesimi di vantaggio sul ceco Filip Salac (Kalex Elf Marc VDS), mentre è terzo il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) a 0.368. Quarta posizione per il britannico Jake Dixon (CF Moto Aspar) a 464 millesimi, mentre è quinto il fresco campione del mondo, il giapponese Ai Ogura (Boscoscuro MT) a 0.520.

Sesto il nostro Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) a 559 millesimi, settimo lo spagnolo Albert Arenas (Kalex Gresini) a 573, quindi è ottavo il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans) a 585. Si ferma in nona posizione il rientrante Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) a 589 millesimi, davanti allo spagnolo Marcos Ramirez (Kalex American) decimo a 618 millesimi, quindi 11° lo spagnolo Aron Canet (Kalex Fantic) a 634 davanti al connazionale Jorge Navarro (Kalex American) a 673.

L’olandese Zonta van den Goorbergh (Kalex RW) a 847 e lo spagnolo Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up) a 1.017 acciuffano gli ultimi due tempi della top-14 proprio in extremis, dopo la ripartenza dalla bandiera rossa. Chiude 21°, infine, Dennis Foggia (Kalex Italtrans), autore anche di una caduta, a un secondo e mezzo esatto dalla vetta, quindi è 26° Alberto Surra (Boscoscuro Speed Up) a 2.660.