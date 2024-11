Moto2: Jake Dixon svetta nella prima sessione di prove libere a Sepang. Lontani gli italiani

Si chiude nel segno di Jake Dixon la prima sessione di prove libere valida per il GP della Malesia, diciannovesimo nonché penultimo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto2. In una pista quasi asciutta il britannico ha ben figurato, anche se le indicazioni più chiare arriveranno solo nelle pre-qualifiche.

Il pilota in sella CFMOTO Aspar Team nello specifico ha segnato il crono di 2:06:255, rifilando +0.206 al neo Campione del Mondo Ai Ogura (MT Helmets – MSI), il quale in totale leggerezza si è reso artefice di un segmento ben costruito, in cui si è migliorato giro dopo giro.

In ritmo poi per due OnlyFans American Racing Team di Marcos Ramirez e Jorge Navarro, rispettivamente terzo e quarto con +0.334 +0.524. Quinta piazza poi per Manuel Gonzalez (Gresini Moto2) con +0.563, mentre Denis Oncu (Red Bull KTM Ajo)si è accomodato al sesto posto con +0.577.

In sofferenza invece i piloti italiani. Il migliore del lotto è stato in tal senso Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo), il quale malgrado una condizione fisica precario ha raccolto la dodicesima casella con un gap di +0.820. Sta stringendo i denti anche Tony Arbolino (ELF Marc VDS Racing Team), diciassettesimo a +1.369. Da segnalare inoltre la diciannovesima piazza di Dennis Foggia (Italtrans Racing Team) a +1.503 mentre Alberto Surra (SpeedUP Racing) ha guadagnato la posizione numero ventisei con +2.132.