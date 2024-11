Moto2, inizia il weekend di Barcellona per una gara con tanti pretendenti

Dopo aver messo in archivio la seconda tripletta dall’altra parte del mondo, il Motomondiale si rimbocca le maniche in vista dal Gran Premio di Barcellona, ventesimo e ultimo impegno dell’annata della Moto2 che va ovviamente a sostituire la tappa di Valencia cancellata per le tremende inondazioni che hanno devastato l’area.

La classifica generale della classe mediana vede Ai Ogura dominare la scena con 261 punti contro i 209 di Aron Canet, quindi terzo Sergio Garcia con 181. Quarto Fermin Aldeguer con 175 a pari merito con Manuel Gonzalez, quindi sesto Alonso Lopez a quota 171. In poche parole, si andranno a definire le posizioni di alta classifica, con la gara del Montmelò che potrebbe far chiudere un’annata nel migliore dei modi.

In casa Italia, invece, Celestino Vietti è settimo con 165 punti, quindi decimo Tony Arbolino con 146, mentre Dennis Foggia è 24° con 18. Si va a concludere una stagione con ben poche soddisfazioni per i nostri portacolori. Spesso spettatori, solamente nelle ultime fasi del campionato si sono inseriti nella lotta per i piani alti.

Quale sarà il programma della giornata? Il venerdì del Gran Premio di Barcellona della Moto2 prenderà il via con la prima sessione di prove libere delle ore 09.50 della lunghezza di 40 minuti. Alle ore 14.05, invece, si andrà in scena con le prime pre-qualifiche (anche in questo caso 40 minuti) che inizieranno a darci un quadro della situazione più chiara verso le qualifiche.