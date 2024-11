Moto2, Aron Canet si piazza davanti a tutti nella FP del GP di Barcellona, Arbolino in top3

Aron Canet svetta nella prima sessione di prove libere valida per il GP di Barcellona, capitolo finale del Motomondiale 2024 di Moto2 che sostituisce il GP di Valencia, annullato a causa della terribile alluvione che ha colpito la città nelle scorse settimane.

Una prova importante per il centauro in forza alla Fantic Racing, unico del lotto ad essere sceso sotto la soglia del minuto e quarantatré secondi, segnando precisamente un crono di 1:42.998. Non lontana la SpeedUP Racing di Fermin Aldeguer, il quale ha rimediato un gap di +0.200 precedendo un Tony Arbolino (ELF Marc VDS Racing Team) in grande forma. L’italiano si è infatti accomodato al terzo posto con una differenza di +0.623 rispetto al leader iberico.

In scia anche Alonso Lopez (SpeedUP Racing), quarto con +0.656 davanti a Marcos Ramirez (Onlufans American Racing Team), quinto a +0.656, Jake Dixon (CFMOTO Aspar Team), sesto a +0.822 e Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo), settimo con +0.825.

Da segnalare poi la tredicesima piazza del terzo della classe Sergio Garcia (MT Helmets – MSI) con +1.235, la diciottesima di Stefano Manzi (Yamaha VR46 Master Camp Team) con +1.362 e la ventesima di Ai Ogura (MT Helmets – MSI). Appare chiaro che il neo Campione del Mondo cercherà di salire di colpi nelle prossime sessioni. Fuori dalla top 20 infine Dennis Foggia (Italtrans Racing), ventiquattresimo a +1.811.