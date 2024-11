Monaco: “Buon sorteggio per Sinner. ATP Finals, Binaghi vuole organizzarle a Milano per un motivo”

Guido Monaco, nelle vesti di inviato speciale, era presente alla cerimonia del sorteggio delle ATP Finals 2024. Nello scenario affascinante del Grattacielo Intesa San Paolo di Torino, il tutto si è definito e il percorso di Jannik Sinner (n.1 del mondo) lo vedrà scontrarsi nella fase a gironi con il russo Daniil Medvedev, lo statunitense Taylor Fritz e l’australiano Alex de Minaur. Nell’altro raggruppamento ci saranno, invece, il tedesco Alexander Zverev, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il norvegese Casper Ruud e il russo Andrey Rublev.

Niente incrocio con Alcaraz nel Round Robin, quindi, e possibile sfida contro l’iberico in semifinale. Ne ha parlato Monaco nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. A chi riteneva fosse meglio avere Carlitos nel girone per Sinner, il commentatore tecnico di Eurosport ha risposto così: “Certo, se Alcaraz fosse capitato nello stesso girone di Jannik, avremmo avuto la possibilità teorica di vederli contro due volte e la seconda sarebbe stata per forza in finale. C’era però anche il rischio di andare a casa…Io non sono un grande appassionato di valutazioni su sorteggi, gironi facili e difficili. Alla fine sono tutte partite da rispettare e giocare, però è andata così. Nell’ottica di correre meno rischi è un buon raggruppamento per Sinner”.

Una cerimonia alla quale erano presenti il primo cittadino di Torino, Stefano Lo Russo, nonché il presidente della FITP, Angelo Binaghi, e dell’ATP, Andrea Gaudenzi: “Il presidente Binaghi ha fatto un po’ la storiografia dei biglietti venduti e la tipologia di spettatore che ha acquistato i tickets. Per quanto ha detto sulla necessità di una struttura più grande, per il grande seguito che Sinner sta portando, credo che il n.1 della Federazione abbia tirato la volata a Milano nel pensiero di una struttura su cui intervenire e garantire un numero di posti maggiore. Un’esigenza che c’è stata anche il Masters1000 di Parigi-Bency, visto il trasferimento dall’anno venturo alla Défense Arena con ben quattro campi di gara indoor”, ha rivelato Monaco.

Tornando poi alla questione Sinner e alle difficoltà del suo girone, un pensiero molto chiaro: “Parlerà il campo come sempre. Alla fine, questi 4.5 milioni vanno sudati o no? (sorride). Concentriamoci anche sul fatto che siano belle partite”.