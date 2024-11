Milano domina contro il Calcit Kamnik in Champions League di volley femminile: bene Egonu al rientro

Neanche il tempo di respirare. Prosegue l’intenso periodo in campo per la Vero Volley Milano che, messe in archivio il primo match in CEV Champions League e in Serie A1, è tornata nuovamente in scena quest’oggi a Ljubljana (Slovenia) per il secondo impegno in Europa, affrontando il Calcit Kamnik nella seconda giornata di andata della massima competizione continentale per club.

Capitan Alessia Orro e compagne, facenti parte della Pool C, avevano come target quello di replicare il bel risultato del primo incontro con l’FC Porto in maniera tale da mettere fieno in cascina nel raggruppamento. Il Calcit andava a caccia, invece, di un riscatto dopo aver perso nella prima uscita contro il VakifBank Istanbul, togliendosi la soddisfazione di strappare un set alla forte compagine turca.

Una partita senza storia, dominata dalle ragazze di coach Stefano Lavarini. 25-8; 25-14; 25-17 lo score in favore delle meneghine che hanno letteralmente asfaltato le avversarie, facendo la differenza in tutti i fondamentali. Da segnalare la grande prestazione della serba Hena Kurtagić, onnipresente a muro e sulle fast (12 punti, di cui 8 muri). Solide le prestazioni anche dell’olandese Nika Daalderop (11 punti) e di Anna Danesi (11 punti).

C’era attesa anche per il rientro di Paola Egonu e l’opposta tricolore ha fatto vedere di essersi messa alle spalle tutto, dall’infortunio alle chiacchiere di un possibile addio all’Italia, viste i 13 punti totali realizzati (otto muri). In questo modo, essendo andata a referto nel match odierno, Egonu non potrà giocare in un altro club nel prosieguo di questa edizione della massima competizione continentale.

Un dettaglio non indifferente, che può chiudere lo scenario di una sua partenza in direzione Vakifbank Istanbul di Giovanni Guidetti. Vedremo se però l’assalto del club turco sia solo rimandato, per la scadenza di contratto della fuoriclasse azzurra.