Milano comincia bene l’avventura in Champions League di volley femminile: 3-0 all’FC Porto

Ha preso il via l’avventura della Numia Vero Volley Milano nella Champions League di volley femminile 2024-2025. Questa sera, tra le mura amiche dell’Opiquad Arena, le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno affrontato le portoghesi dell’FC Porto, inserite nella Pool C dopo aver staccato il biglietto per questa fase della competizione contro il CV Gran Canaria.

La compagine milanese, reduce dall’emozionante Superfinal disputata nella stagione passata ad Antalya (Turchia), ha iniziato il proprio percorso contro il club lusitano, tenuto conto che nella Pool citata sono presenti anche le slovene del Calcit Kamnik e il VakifBank Istanbul, un incrocio quest’ultimo che si viene a creare per la terza volta.

Il match di questa sera, tra l’altro, ha segnato anche il debutto in Champions League di sei giocatrici tra le fila di Milano, ovvero Ludovica Guidi, Anastasia Guerra, Lamprini Konstantinidou, Radostina Marinova e i liberi Satomi Fukudome e Juliette Gelin. Ebbene, buona la prima per la formazione di Lavarini che ha rispettato il pronostico e imposto il differenziale tecnico.

Qualche sofferenza di troppo nel secondo parziale per il Vero Volley, ma alla fine il 3-0 è arrivato con i seguenti parziali: 25-15; 27-25; 25-17. Ottima prova dell’olandese Nika Daalderop (17 punti) e del capitano Alessia Orro, in cabina di regia (10 punti, 5 ace). Doppia cifra anche per Hena Kurtagić (11 punti), mentre sono stati 7 i palloni messi a terra da Myriam Silla. Coach Lavarini può contare su una rosa ampia e di qualità in attesa del rientro di Paola Egonu.