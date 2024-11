Sci alpino, l’Italia spera in Giorgia Collomb: qualificata a Gurgl con il n.64 alla terza gara in Coppa del Mondo

Giorgia Collomb si è qualificata alla seconda manche dello slalom di Gurgl: alla sua terza apparizione nella Coppa del Mondo di sci alpino, dopo essersi fermata al 54mo posto nel gigante di Soelden e in 45ma piazza nello slalom di Levi, l’azzurra è riuscita a rientrare nelle migliori trenta per la prima volta in carriera.

Si tratta di un risultato di spessore per la valdostana, soprattutto perché è scesa con l’altissimo pettorale 64: su una neve complicata come quella austriaca è riuscita a mettersi in bella mostra e ha regalato una sciata brillante, chiudendo al 26mo posto con un ritardo di 2.29 dalla statunitense Mikaela Shiffrin.

L’azzurra proverà a risalire qualche altra posizione durante la seconda manche, che scatterà alle ore 13.30: l’obiettivo è quello di portare a casa i primi punti nel massimo circuito internazionale itinerante, utili anche per abbassare il pettorale in vista delle prossime gare e potersi approcciare a una neve meno scalfita.

L’Italia spera tanto in questa atleta, che ha compiuto 18 anni lo scorso 17 ottobre e che ha strabiliato a livello giovanile: alle Olimpiadi Invernali Giovanili, disputate lo scorso inverno a Gangwon (Corea del Sud), aveva conquistato la medaglia d’oro in gigante, l’argento in supercombinata e il bronzo in slalom.

Stiamo parlando di un prospetto molto interessante e che si spera possa affacciarsi ai livelli più alti nel prossimo futuro, sia in gigante che in slalom: tra le porte larghe le soddisfazioni sono state molteplici negli ultimi anni con Federica Brignone e Marta Bassino su tutte, mentre tra i pali stretti l’Italia è da tempo in grande difficoltà e insegue linfa fresca.