Max Verstappen si gode il trionfo: “Incredibile vincere partendo 17°, prese le decisioni giuste”

Dal 17° a 1°, qualcosa che andrà raccontato ai nipotini. Max Verstappen avrà tante cose da raccontare in futuro ai propri cari, ma questa gara sicuramente gli rimarrà nel cuore. Poco fortunato nel corso delle qualifiche e un 17° posto dal sapor di beffa a Interlagos (Brasile), sede del 21° round del Mondiale 2024 di F1. Gara folle, con la pioggia a farla da padrona e lui a svettare in maniera incredibile, per capacità di adattamento e lettura.

Una rimonta clamorosa che non si vedeva dal 2005 con Kimi Raikkonen in Giappone, valsa la fine del digiuno da vittorie (10 GP), la 62ª affermazione in carriera e l’ottava di quest’anno. Un successo che ha il chiaro sapore di titolo mondiale perché in un solo colpo Max ha guadagnato 18 punti e porto a 62 le lunghezze di margine nei confronti di un deludente Lando Norris (6°).

Con lui sul podio le due sorprendenti Alpine dei francesi Esteban Ocon e di Pierre Gasly, mentre quinta posizione per la Ferrari Charles Leclerc. L’altro alfiere di Maranello, lo spagnolo Carlos Sainz, ha commesso un errore e terminato contro le barriere la sua gara.

“Ho vissuto una gara come stessi sulle montagne russe. Tanta sfortuna nel corso delle qualifiche e il via dal 17° posto era difficile da accettare. Io e il team siamo rimasti calmi e riusciti a prendere le decisioni giuste. Incredibile vincere dopo quanto è accaduto“, le emozioni di Verstappen.

“Visto il nuovo asfalto, c’erano dei punti in cui c’era maggior grip e la macchina soprattutto in frenata mi dava fiducia. Per questo sono stato in grado di recuperare in fretta all’inizio e spero di aver divertito il pubblico presente qui in Brasile“. Terza affermazione a Interlagos per lui e iride che si avvicina quando mancano tre appuntamenti al termine del campionato.