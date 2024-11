Musetti realista: “Purtroppo non sono stato partecipe. Da Berrettini e Sinner ho da imparare”

Lorenzo Musetti ha conquistato la Coppa Davis 2024 insieme ai suoi compagni di squadra (Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori, Simone Bolelli). Il tennista toscano, che in questa stagione ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ha raggiunto le semifinali a Wimbledon, non è però riuscito a mostrare la sua migliore caratura agonistica sul cemento indoor di Malaga.

Chiamato in causa per disputare il primo singolare nel quarto di finale contro l’Argentina, l’azzurro è infatti stato sconfitto da Francisco Cerundolo e la nostra Nazionale ha rischiato l’eliminazione, venendo poi salvata da Jannik Sinner e Matteo Berrettini (l’altoatesino ha primeggiato in singolare contro Sebastian Baez, poi in coppia si sono imposti nel doppio di spareggio).

Lorenzo Musetti ha fatto un punto della situazione ai microfoni della Rai dopo aver alzato al cielo l’Insalatiera in terra spagnola: “Soddisfazione unica. Purtroppo anche quest’anno non sono riuscito a essere così partecipe in campo, ma lo sono stato al di fuori, come sentite dalla voce (era leggermente afono, n.d.r.)“.

Il numero 17 del mondo ha poi proseguito: “I ragazzi hanno dimostrato di avere gli attributi in partite complicate su un campo che non ci avvantaggiava, siamo stati ancora più bravi. Sinner e Berrettini hanno dimostrato una personalità incredibile, da cui imparare per le prossime volte“.