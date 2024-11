Il ranking ATP degli italiani dopo la Coppa Davis: Sinner padrone, Berrettini n. 4 del Bel Paese

L’Italia ha vinto la Coppa Davis 2024: dopo aver superato brillantemente la fase a gironi disputata a Bologna nel mese di settembre, la nostra Nazionale ha giganteggiato sul cemento indoor di Malaga dove sono andate in scena le Finals. I ragazzi del capitano Filippo Volandri hanno regolato nell’ordine Argentina, Australia e Olanda, riuscendo così ad alzare al cielo la mitica Insalatiera per la seconda volta consecutiva: si tratta del terzo sigillo della storia per il Bel Paese nella massima competizione a squadre di tennis.

Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono stati i mattatori assoluti in terra spagnola: il numero 1 del mondo ha vinto i tre singolari disputati (contro Sebastian Baez, Alex de Minaur e Tallon Griekspoor), mentre il numero 35 del ranking ATP ha dettato legge nei due match in cui è stato chiamato in causa (contro Thanasi Kokkinakis e Botic van de Zandschulp) e insieme hanno avuto la meglio nel decisivo doppio di spareggio contro l’Argentina dopo la sconfitta subita da Lorenzo Musetti.

Si sono laureati Campioni del Mondo anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che non sono scesi in campo in Andalucia ma che hanno fornito il proprio contributo a Bologna, dove erano presenti anche Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, oltre a Matteo Berrettini. Ricordiamo che la Coppa Davis non metteva in palio punti per la classifica mondiale, ma qual è il ranking ATP degli italiani dopo la Coppa Davis?

Jannik Sinner ha chiuso il 2024 da numero 1 del mondo dopo aver vinto due Slam (Australian Open e US Open), le ATP Finals e tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai). Lorenzo Musetti termina da numero 17 del circuito con tanto di semifinale giocata a Wimbledon e bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, mentre Flavio Cobolli occupa il 32mo posto appena davanti a Matteo Berrettini (35mo) e Matteo Arnaldi (37mo). A seguire Luciano Darderi (44mo) e Lorenzo Sonego (53mo), in una top-100 che comprende ben nove italiane: Fabio Fognini si è confermato nell’elite (90mo), Luca Nardi ci è rientrato oggi (91mo).

RANKING ATP DEGLI ITALIANI DOPO LA COPPA DAVIS

SINGOLARE

1. Jannik Sinner 11.830

17. Lorenzo Musetti 2.600

32. Flavio Cobolli 1.472

35. Matteo Berrettini 1.380

37. Matteo Arnaldi 1.345

44. Luciano Darderi 1.198

53. Lorenzo Sonego 1.026

90. Fabio Fognini 638

91. Luca Nardi 637

102. Mattia Bellucci 605

114. Francesco Passaro 520

DOPPIO

8. Andrea Vavassori 5.840

11. Simone Bolelli 5.740