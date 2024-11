L’Olimpia Milano piazza il colpo ad Istanbul. Mirotic guida alla vittoria con il Fenerbahce in Eurolega

Straordinaria colpo in Eurolega dell’Olimpia Milano. La squadra di Ettore Messina sbanca Istanbul, vincendo sul campo della capolista Fenerbahce per 91-85. Una vittoria molto più netta di quanto dice il punteggio, visto che Milano si è trovata sul +17 a due minuti dalla fine, prima di un folle recupero dei padroni di casa. Per l’Olimpia è il quinto successo nelle ultime sei partite, con una classifica che ora sicuramente vede una Milano rilanciarsi in maniera importante dopo un inizio davvero complicato.

Un’Olimpia guidata da uno strepitoso Nikola Mirotic, che chiude con 29 punti, 9 rimbalzi e 38 di valutazione. Importantissimo anche il solito contributo di Zach LeDay con 19 punti ed in doppia cifra ci arriva anche Neno Dimitrijevic con 15 punti. Al Fenerbahce non bastano i 19 punti di Wade Baldwin IV e i 16 di Arturs Zagars. Serata da dimenticare per il grande ex Nicolò Melli, che chiude con zero punti in 14 minuti.

Buonissimo avvio dell’Olimpia nel segno di Mirotic, che firma sette dei primi nove punti di Milano. Si accendono anche LeDay e Shields, che firmano il +6 (16-10). Il Fenerbahce prova a tornare sotto, ma Messina ha ottime risposte dalla panchina da Diop e Dimitrijevic, che mette la tripla del +7 (21-14). Il finale di quarto vede protagonista Guduric, ma l’Olimpia è avanti 24-19 alla prima sirena.

Milano comincia bene anche il secondo quarto ed arriva sul +8 (29-21) con il solito Mirotic. Messina, però, prende un fallo tecnico evitabile, che viene poi subito punito dalla tripla di Biberovic. Il bosniaco firma anche il -1 sempre dall’arco, ma Mirotic continua a dominare in attacco e l’Olimpia arriva nuovamente sul +5 (35-30). Il Fenerbahce ritrova la parità con le scorribande offensive di Baldwin. I liberi di Mirotic e Dimitrijevic portano l’Olimpia avanti all’intervallo (41-37).

Al rientro dalla pausa lunga è subito 7-0 per il Fenerbahce con Baldwin ed Hayes-Davis. Milano, però, replica subito con sei punti di un fenomenale Mirotic, che sale a 24 punti quando mancano sette minuti alla fine del terzo quarto. Si gioca punto a punto, con la panchina milanese che risponde ancora presentissima con Dimitrijevic e Brooks. L’ultima firma del quarto è ancora una volta di Mirotic, che trova il sottomano del +3 (66-63) con cui si entra negli ultimi dieci minuti.

Fantastico inizio di ultimo quarto di Milano con la tripla di Causeur e il gioco da quattro punti di Brooks, che fanno volare l’Olimpia sulla doppia cifra di vantaggio (75-65). Per tre minuti non si segna praticamente mai, ma questo aiuta l’Olimpia che è sul +11 a meno di quattro minuti dalla fine (79-68). Un grandissimo canestro di LeDay fa volare la squadra di Messina sul +15 (83-68). A partita praticamente finita l’Olimpia si spegne completamente con il Fenerbahce che riesce ad arrivare addirittura sul -5. LeDay è glaciale dalla lunetta, ma Zagars nuovamente piazza una tripla incredibile del -4.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

FENERBAHCE ISTANBUL – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 85-91 (19-24, 18-17, 26-25, 22-25)

Fenerbahce: Baldwin IV 19, Melli, Sanli 7, Mays 3, Hayes-Davis 6, Biberovic 15, Pierre, Guduric 8, Zagars 16, Colson 9, Marjanovic, Birch 2

Milano: Dimitrijevic 15, Mannion, Bortolani, Causeur 5, Brooks 8, LeDay 19, Ricci 4, Diop 2, Caruso, Shields 9, Mirotic 29, Gillespie