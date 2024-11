LIVE Spagna-Olanda, Coppa Davis 2024 in DIRETTA: Nadal o Bautista nel primo singolare?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo singolare della sfida di quarti di finale SPAGNA-OLANDA di Coppa Davis 2024 a Malaga, l’attesa è finita: si parte!

Ci siamo, la prima sfida della fase finale della competizione detenuta dall’Italia di Filippo Volandri vede in scena i padroni di casa della Spagna contro gli ostici e rognosi, nonché adattissimi al cemento indoor Paesi Bassi! Si apre con la sfida che vede impegnati i numeri due, si proseguirà con quella tra Alcaraz e Griekspoor, per poi concludere con l’eventuale doppio di spareggio che si giocherà solo in caso di 1-1!

Capitan David Ferrer si trova di fronte ad un bivio: schierare Rafa Nadal o preservarlo per l’eventuale doppio decisivo? Sicuramente Roberto Bautista-Agut, fresco campione dell’ATP 250 di Anversa ha dato garanzie, anche se nell’ultima uscita stagionale a Metz è stato sconfitto al 1° turno dal futuro campione Benjamin Bonzi. Tuttavia, il 22 campione Slam vorrà un ultimo ballo non da comprimario, bensì da protagonista in quel di Malaga. Vedremo per cosa opterà il team iberico, non abbiamo dubbi invece sul nome che Thiemo De Bakker selezionerà per questo incontro, trattasi di Botic Van de Zandschulp.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del primo singolare della sfida SPAGNA-OLANDA di Coppa Davis 2024 a Malaga, si parte alle 17!!! Potrebbe essere l’ultima volta della leggenda di Manacor su un rettangolo di gioco!