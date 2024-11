LIVE Sci di fondo, Sprint Ruka 2024 in DIRETTA: Pellegrino per stupire su una pista da sempre ostica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica in programma a Ruka (Finlandia), secondo appuntamento per la Coppa del Mondo 2024-2024. Si riparte in campo maschile dalla sfida tra norvegesi e francesi che ha caratterizzato la scorsa stagione. Da una parte l’armata scandinava con a capo Johannes Høsflot Klæbo che punta all’ennesima sfera di cristallo di specialità, dall’altra i transalpini guidati da Lucas Chanavat che hanno dimostrato ieri nella 10 km di essere già in grande condizione con Jouve e Chappaz pronti a puntare dritto alla finale. Tra gli outsider di lusso nella sprint Federico Pellegrino che lo scorso anno sfiorò su questa neve il podio e che è apparso in buona condizione ieri, nonostante l’Italia abbia dovuto fare i conti con materiali non ideali, chiudendo al 15mo posto.

Johannes Høsflot Klæbo vince in ogni dove, dalle Sprint alle 50 km; mette in mostra una superiorità straripante e talvolta imbarazzante per gli avversari. È ovvio come, per vincere qualsiasi trofeo, gli si debba chiedere il permesso. Quest’anno Klæbo avrà però un unico obiettivo, i Mondiali di casa, nel senso più letterale del termine, e si è visto anche ieri con il suo quarto posto nella 10 km. Tutta la sua preparazione e tutto il suo inverno saranno improntati a raggiungere la manifestazione iridata al 100% della condizione, con il sogno di fare man bassa di medaglie d’oro.

Nel settore maschile, su questa neve, l’Italia non ha mai vinto. Il miglior risultato mai raccolto da un azzurro è il secondo posto di Roland Clara in una 10 km a skating con partenza a intervalli, disputata il 26 novembre 2011. Si sono inseriti sul podio anche Giorgio Di Centa (terzo nella 15 km a skating del 2004) e Federico Pellegrino (terzo nell’inseguimento a tecnica libera del 2022).

In campo femminile si preannuncia una Coppa del Mondo alquanto divertente e probabilmente incerta a livello generale, mentre nella sprint potrebbe esserci il “solito” dominio svedese, soprattutto nelle gare a tecnica classica come quella di Ruka. L’unica atleta non svedese in grado di inserirsi nella lotta per le vittorie lo scorso anno è stata Jessie Diggins che ha poi vinto la Coppa del Mondo. Per il resto solo Svezia con Ribom (che qui vinse lo scorso anno), Svahn, Sundling e Dahlqvist dominanti a più riprese nell’arco della stagione. Sarà così anche quest’anno? Possibile, anche vedendo la gara di ieri dove, Frida Karlsson a parte, che delle sprint non è mai stata amica, la squadra svedese ha mostrato di essere già in buona condizione e pronta per la sfida odierna. Non ci sarà Therese Johaug che è rientrata con un mirabolante secondo posto, mentre tra le possibili protagoniste c’è la svizzera Faehndrich, ieri competitiva per tre quarti di gara, poi crollata nel finale.

Marcus Cramer, responsabile tecnico della Nazionale italiana, ha convocato undici atleti (sette uomini, quattro donne) per l’opening stagionale della Coppa del Mondo. A Ruka vedremo in azione Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger tra gli uomini e Caterina Ganz, Francesca Franchi, Anna Comarella, Nicole Monsorno in campo femminile.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica in programma a Ruka (Finlandia), primo appuntamento per la Coppa del Mondo 2023-2024: minuto dopo minuto, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 10.00 con le qualificazioni. Dalle 12.30 la fase finale. Buon divertimento!

Foto: Pentaphoto