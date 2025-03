Sci di fondo: Campionati Italiani, staffetta mista a Salvadori/Ganz/Graz per le Fiamme Gialle

Si sono svolte quest’oggi le staffette miste legate ai Campionati Italiani di sci di fondo a Dobbiaco. In particolare, quelle giovanili si sono disputate le due delle categorie giovanili maschile e femminile e, naturalmente, quella élite con una larga parte di figure già nel giro della Coppa del Mondo in chiave azzurra.

Partiamo proprio dalla parte assoluta, che si è disputata secondo un format da 3×6.6. La vittoria è di Fiamme Gialle 1 con Giandomenico Salvadori, Caterina Ganz e Davide Graz in 1:28’28″2, davanti a Fiamme Oro 1 con Simone Daprà, Anna Comarella e Giovanni Ticcò a 23″8 e a Fiamme Gialle 2 con Luca Del Fabbro, Francesca Franchi ed Elia Barp a 25″. Quarto posto per Fiamme Oro 2 con Martino Carollo, Maria Gismondi e Federico Pellegrino a 1’14″1 e quinto per Carabinieri 2 con Lorenzo Romano, Martina Di Centa e Teo Galli a 1’31″1.

Per quel che riguarda invece la staffetta maschile giovani, disputata con quattro atleti al via e non tre, vittoria di Alpi Centrali A con Davide Negroni, Gabriele Matli, Daniel Pedranzini e Federico Pozzi in 1:16’37″1; secondo posto per Trentino A con Pietro Corradini, Andrea Goss, Federico Risatti e Luca Ferrari a 2’07″9 e terzo per Asiva A con Fabio Restano, Tommaso Cuc, Matteo Arlian e Gilles Margueret a 3’01″7.

Infine la staffetta femminile giovani, di nuovo in 3×6.6. In questo caso la vittoria è di Alto Adige A con Romina Bachmann, Marta Bellotti e Marit Folie in 1:07’29″3. Seconda posizione per le Alpi Occidentali con Giulia Ronchail, Beatrice Laurent e Lucia Delfino a 2’12″2 e terza per Veneto A con Caterina Milani, Anna Morandini e Vanessa Cagnati a 2’40″7.