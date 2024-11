LIVE Paolini-Rybakina, WTA Finals 2024 in DIRETTA: inizia l’avventura, la kazaka è al rientro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valevole per il gruppo A delle WTA Finals tra Jasmine Paolini e la kazaka Elena Rybakina. A Riad (Emirati Arabi Uniti) dopo la ricchissima esibizione del Six Kings Slam si fa sul serio con la kermesse dedicata alle migliori otto tenniste del 2024, con l’azzurra entrata a pieno merito a margine di una stagione straordinaria.

Quinto confronto diretto tra le due giocatrici, con la situazione ferma sul 2 pari dopo la straordinaria vittoria della toscana nei quarti di finale dello scorso Roland Garros. Jasmine arriva a Riad da una trasferta cinese non entusiasmante in cui ha raggiunto i quarti a Wuhan. L’azzurra aveva bisogno di recuperare energie psicofisiche dopo una stagione tanto positiva quanto estenuante, e per tale motivo si è poi cancellata dal WTA di Guangzhou.

Dal canto suo Rybakina, venticinquenne kazaka ma nativa di Mosca (Russia), si presenta alle Finals dopo una lunga assenza di oltre due mesi causata da un fastidioso infortunio alla schiena patito ad inizio di US Open. Tante dunque le incognite sulla campionessa di Wimbledon 2022, che ha saltato per intero la trasferta asiatica che ci ha accompagnato in questa fase autunnale della stagione.

La sfida del girone A delle WTA Finals tra Jasmine Paolini e la kazaka Elena Rybakina sarà la seconda nell’impianto indoor di Riad dalle 16.00 dopo Sabalenka-Zheng. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!