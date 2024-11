LIVE MotoGP, GP Malesia 2024 in DIRETTA: Bagnaia all’attacco di Martin nelle qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Sepang si preannuncia un time-attack particolarmente teso, dal momento che in questa top-class la conquista di una posizione da top-5 è fondamentale per puntare al meglio possibile.

Tiene banco il confronto iridato tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Pecco ha un ritardo in classifica di 17 punti dallo spagnolo e deve rendersi protagonista di un week end perfetto per tenere aperti ancora i giochi per il titolo. Già le qualifiche, quindi, saranno un momento importante per dare una direzione a quel che potrebbe essere la Sprint Race e ancor più la gara domenicale.

Da capire poi quali potranno essere gli eventuali outsider che potranno inserirsi. Il tracciato malese è tra i preferiti di Enea Bastianini e una sua prestazione di alto livello potrebbe venire incontro alle esigenze di Bagnaia, magari inserendosi davanti all’iberico e fargli perdere dei punti. Un ruolo che potrebbe avere anche Marc Marquez, seppur su questo layout tradizionalmente ha fatto fatica.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2024 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la seconda sessione di prove libere alle 03.10 italiane, a seguire (o3.50 italiane) inizieranno le qualifiche. Giova ricordare a titolo informativo che la Sprint Race inizierà alle 08.00 italiane. Buon divertimento!