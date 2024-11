LIVE Monza-Olympiakos, Champions League volley in DIRETTA: esordio da non sottovalutare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Mint Monza-Olympiacos, incontro della prima giornata della CEV Champions League di volley 2024-2025. Sarà una giornata storica per Monza, che si prepara a vivere il debutto nella massima competizione europea.

Dopo un difficile inizio di stagione in campionato, con un penultimo posto in classifica con solo quattro punti, la squadra lombarda si getta nell’avventura europea proprio con l’obiettivo di vivere finalmente una svolta. Finora un avvio da dimenticare con sei sconfitte (cinque in campionato e una nella semifinale di Supercoppa) e due sole vittorie al quinto set contro Grottazzolina e Taranto.

Massimo Eccheli si è trovato a gestire tanti infortuni in queste prime settimane. Ivan Zaytsev e Taylor Averill hanno recuperato, ma all’appello mancano ancora Osmany Juantorena e Leandro Mosca. Servirà molta attenzione contro una squadra esperta come l’Olympiacos, guidata in panchina da un grandissimo della pallavolo italiana come Andrea Gardini. I greci stanno dominando il loro campionato ed hanno superato brillantemente i turni preliminari di Champions League.

La sfida Mint Monza-Olympiacos, incontro della prima giornata della CEV Champions League di volley 2024-2025, è in programma alle 20.00. Quello odierno sarà il primo confronto diretto tra le due squadre. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE con aggiornamenti punto dopo punto per non perdervi nessuna emozione. Buon divertimento!