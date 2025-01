Roma trionfante nella Supercoppa Italiana di calcio femminile: Fiorentina sconfitta 3-1

E’ della Roma il primo trofeo della stagione 2025 di calcio femminile. Nella rinnovata struttura dello stadio “Alberto Picco” di La Spezia e davanti a 2500 spettatori, la squadra di Alessandro Spugna si è imposta per 3-1 contro la Fiorentina. Una sfida palpitante, con le campionesse d’Italia in vantaggio al 17′ con un gol di Benedetta Glionna. Le toscane sono pervenute al pareggio al 60′ con la svedese Madelen Janogy, ma 4′ dopo ci ha pensato Valentina Giacinti a riportare avanti nello score le giallorosse. Sul finire del confronto è arrivato il tris di Alice Corelli all’89’ a scrivere la parola fine.

PRIMO TEMPO – Spugna vara il 4-3-3: Kresche; Thogersen, Linari, Minami, Hansahw; Greggi, Kumagai, Giugliano; Haavi, Giacinti, Glionna. Risponde De La Fuente con un assetto speculare: Fiskerstrand; Filangeri, Tortelli, Georgieva, Faerge; Severini, Snerle, Bredgaard, Boquete; Bonfantini, Janogy. Roma più manovriera e Viola che opta per le soluzioni in contropiede. Al 14′ sono le gigliate a rendersi particolarmente pericolose: Bonfantini innesca Janogy che da buona posizione non riesce a colpire per l’intervento tempestivo di Linari. 3′ dopo le giallorosse vanno in vantaggio: dagli sviluppi di un calcio d’angolo, Giugliano pesca Linari, sponda per Minami anticipata, ma il pallone arriva dalle parti dell’accorrente Glionna che lascia partire un potente destro da fuori area che piega le mani a Fiskerstrand, incapace di trattenere il pallone che carambolando contro il palo interno va oltre la linea di porta.

Roma a caccia del raddoppio, ma manca precisione nell’ultimo passaggio. Al 28′ brivido per le capitoline: punizione dall’out destro calciata da Bredgaard con Giugliano che devia in maniera fortuita la traiettoria e rischia l’autorete. La direttrice di gara, Silvia Gasperotti, fa giocare e decide di non intervenire per un contrasto in area giallorossa con Bonfantini a terra dopo un contatto con Minami alla mezzora. Stesso approccio sul finire della prima frazione in area viola, con Giacinti a lamentare un fallo da rigore. In tutto questo, al 40′ la formazione di Spugna va vicina al raddoppio: cross di Glionna dalla destra per Haavi, ma il colpo di testa della norvegese è impreciso.

SECONDO TEMPO – Fiorentina che eleva i giri del motore a caccia del pareggio. Al 54′ doppio intervento di Kresche: il portiere giallorosso smanaccia prima su un cross insidioso e poi respinge una conclusione pericolosa di Bonfantini. Al 56′ capitoline che vanno vicine al 2-0: Haavi dalla sinistra mette in mezzo un pallone invitante per Thogersen poco precisa. Al 60′ brutta palla persa dalla Roma e sul ribaltamento di fronte Janogy si fa trovare pronta all’appuntamento e realizza l’1-1. La compagine romana però non ci sta e 4′ più tardi arriva il raddoppio: un’attivissima Haavi dall’out sinistro fa partire un traversone a rientrare e colpo di testa di Giacinti a gonfiare la rete (nono gol stagionale, settimo in carriera alla Fiorentina e terzo in Supercoppa Italiana).

La Fiorentina prova a rispondere e al 71′ con Bonfantini anticipa Minami in area, ma calcia alto. Al 75′ una scatenata Greggi si produce in una sorta di coast-to-coast, innescando Giugliano che però non concretizza una potenziale occasione da gol. Al 77′ ancora Viola pericolosa: le gigliate insistono molto sulla fascia sinistra e Janogy fa partire un cross, ma la deviazione di Severini non inquadra la porta. Girandola di cambi e formazione di De La Fuente che si dispone in una modalità molto offensiva per trovare nuovamente il pari. All’87’ Haavi delizia la platea con un’altra azione strepitosa sull’esterno e Giugliano vanifica tutto da ottima posizione. Il tris della Roma c’è poco dopo all’89’, grazie a un destro potentissimo di Alice Corelli che, sfruttando il pressing suo e di Pandini su Severini, recupera palla e scaraventa letteralmente in rete il pallone. 3-1 e sipario sulla sfida del “Picco“.