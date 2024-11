LIVE Biathlon, Single Mixed Relay Kontiolahti 2024 in DIRETTA: subito Francia-Norvegia, Italia outsider

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Staffetta singola mista inaugurale della Coppa del Mondo di Biathlon 2024-2025 da Kontiolahti (Finlandia). L’attesa è finita, si parte con l’ultima stagione invernale prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026!

L’ultima gara rientrata nel programma dei Campionati mondiali rappresenta un gustoso antipasto della stagione che è alle porte, e che tutti attendono di capire che valori presenterà nelle prime uscite. Lisa Vittozzi detiene la Coppa del Mondo femminile, Johannes Thingnes Bø quella maschile. Ci saranno nomi nuovi in grado di inserirsi nella lotta per la Sfera di Cristallo? Al maschile sarà l’ennesima stagione di “dominio Norvegia”? Tutte domande a cui troveremo risposta cammin facendo.

Si apre quindi con la Single Mixed, che vede l’Italia in lotta per il podio (COMOLA–HOFER). Salirci non sarà semplice, le rivali sono le “solite note”, ovvero sia Francia (Fillon Maillet-Simon), Norvegia (Christiansen-Arnekleiv), Svezia (Samuelsson e l’esordiente Halvarsson) con l’aggiunta della Germania di Voigt e Strelow e dell’Austria di Hauser/Eder. Chiaramente una gara del genere senza Lisa Vittozzi ha tutt’altra faccia per l’Italia, nessuna delle Nazioni di vertice si presenta però col migliore schieramento possibile. Un 4° posto rappresenta un obiettivo tangibile sulla carta, per il podio gli azzurri comunque se la potranno giocare!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della Staffetta singola mista inaugurale della Coppa del Mondo di Biathlon 2024-2025 da Kontiolahti (Finlandia). Si parte alle ore 13:15, vi aspettiamo!