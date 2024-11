L’Italia vince la BJK Cup per la quinta volta. E nel 2013 c’era Sara Errani…

L’Italia ha vinto per la quinta volta nella propria storia la massima competizione per Nazionali femminili di tennis: dopo i quattro sigilli firmati da leggende come Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Roberta Vinci, Sara Errani e compagne nel decennio precedente (2006, 2009, 2010, 2013), oggi è toccato alle ragazze di Tathiana Garbin fare festa sul cemento indoor di Malaga.

Le affermazioni precedenti a quella odierna portano il nome di Fed Cup, quella odierna è denominata Billie Jean King Cup (nel 2020 il trofeo è stato intitolato a una delle figure più iconiche del tennis femminile). L’Italia trionfò nel 2006 al doppio decisivo contro il Belgio sul cemento di Charleroi, dopo aver battuto Francia e Spagna. Nel 2009 la gioia di Reggio Calabria contro gli USA dopo aver surclassato Francia e Russia.

Nel 2010 la stoccata di San Diego contro gli USA dopo aver superato Ucraina e Repubblica Ceca. Nel 2013 la magia di Cagliari dopo le affermazioni su USA e Repubblica Ceca. Sara Errani era in campo undici anni fa nel capoluogo sardo e vinse i due singolari contro Irina Chromacheva e Alisa Klejbanova, nel gruppo con Roberta Vinci (suo il primo punto), Karin Knapp e Flavia Pennetta (si imposero in doppio a risultato acquisito).

Nel 2010 furono Francesca Schiavone e Flavia Pennetta a portare a casa tre punti in singolare, Errani e Vinci non giocarono. Nel 2009 Errani vinse il doppio con Vinci a risultato acquisito, dopo i due sigilli di Pennetta e quello di Schiavone in singolare. Nel 2006 Schiavone, Pennetta, Vinci e Mara Santangelo scrissero la storia.