L’Atalanta espugna Napoli e l’Inter ne approfitta: lotta scudetto apertissima, quattro squadre in tre punti

Oggi si sono giocate quattro partite valide per l’undicesima giornata della Serie A. L’Atalanta ha sconfitto il Napoli con un secco 3-0: la doppietta di Lookman su invito di De Ketelaere (al 10′ e al 31′) e la rete di Retegui in pieno recupero hanno steso la capolista di fronte al proprio pubblico del Maradona. L’Inter non ha saputo approfittare del passo falso dei partenopei, pareggiando con il Venezia per 1-1 a San Siro: il gol di Lautaro Martinez al 65′ ha fatto la differenza (in pieno recupero il VAR ha annullato un gol agli ospiti).

La Fiorentina prosegue la sua fantastica cavalcata, imponendosi per 1-0 in casa del Torino grazie alla stoccata di Kean al 41′. Fantastica prestazione del Verona, che ha battuto la Roma per 3-2: Tengsted e Magnani hanno portato avanti gli scaligeri, ma Soule e Dovbyk hanno risposto prima del gol vittoria firmato da Harroui all’88mo minuto. La classifica del campionato esce così stravolta da una domenica davvero palpitante.

Il Napoli si conferma al comando con 25 punti, ma ora l’Inter si è portata a una sola lunghezza di distacco, Atalanta e Fiorentina sono a -3, la Juventus è a -4, la Lazio a -6 ma domani sfiderà il Cagliari e potrebbe ributtarsi nella mischia. La lotta per lo scudetto si è rivelata all’improvviso più incerta che mai dopo che gli uomini di Antonio Conte sono incappati nel secondo stop stagionale.

RISULTATI SERIE A CALCIO OGGI

Napoli-Atalanta 0-3

Torino-Fiorentina 0-1

Verona-Roma 3-2

Inter-Venezia 1-0

CLASSIFICA SERIE A CALCIO

Napoli 25 punti (11 partite giocate), Inter 24 (11), Atalanta 22 (11), Fiorentina 22 (11), Juventus 21 (11), Lazio 19 (10), Milan 17 (10), Udinese 16 (11), Bologna 15 (10), Torino 14 (11), Roma 13 (11), Verona 12 (11), Empoli 11 (10), Parma 9 (10), Como 9 (10), Cagliari 9 (10), Monza 8 (11), Venezia 8 (11), Lecce 8 (11), Genoa 6 (10).