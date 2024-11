La Virtus Bologna lotta per 40 minuti, ma cade ancora in Eurolega contro il Panathinaikos

La Virtus Bologna accarezza l’impresa contro i campioni d’Europa, cedendo solamente in volata al Panathinaikos per 82-77. Si tratta dell’ottava sconfitta per la squadra di Banchi, che ancora paga un finale amaro, con gli ultimi possessi che hanno premiato i greci, che cosi si portano al secondo posto in classifica. La Virtus resta penultima e la prossima settimana arriva a Bologna la capolista Fenerbahce in un’altra sfida durissima.

A Bologna non bastano i 18 punti di Will Clyburn e i 17 di Tornike Shengelia, oltre ai 12 di Isaia Cordinier. Per il Panathinaikos i migliori sono Kendric Nunn (20 punti) e Mathias Lessort (16 punti e 8 rimbalzi), ma è soprattutto l’ex Milano Jerian Grant a fare la differenza, chiudendo con 11 punti.

L’inizio della Virtus è tutto di Shengelia con il georgiano che segna cinque dei primi sei punti di Bologna. La tripla di Clyburn vale il +1, ma Lessort fa sentire il suo peso sotto canestro ed è un fattore per il Pana. I greci toccano il +4, ma l’ultimo squillo del primo quarto è di Clyburn, che schiaccia il -1 (18-19).

Cordinier e Zizic aprono il secondo quarto per la Virtus, ma è un continuo botta e risposta. Dal 30-30, però, si apre un parziale di 10-2 in favore dei greci con Yurtseven e Nunn protagonisti. Bologna riesce a reagire e trova canestri importanti con Pajola. Il finale di quarto, però, è ancora tutto di Clyburn, che con cinque punti consecutivi porta la Virtus sul -3 (43-46) all’intervallo.

Al rientro dalla pausa lunga il copione della partita non cambia. Il Pana trova con Papapetrou la tripla del +6, ma Bologna risponde subito e torna sul -1 con Shengelia (55-56). Non si segna molto nel terzo quarto, con la pressione delle difese che si fa sentire notevolmente. Si entra così negli ultimi dieci minuti con la Virtus sotto di -2 (58-60), anche perchè Cordinier sbaglia la schiacciata proprio sulla sirena.

La Virtus c’è e la schiacciata di Polonara vale il sorpasso nella bolgia del tifo bolognese (65-64). Nunn sorpassa nuovamente, ma Hackett trova un’importantissima tripla dall’angolo. La Virtus non riesce a costruire un piccolo allungo e Lessort firma il nuovo vantaggio degli ospiti (68-69) a tre minuti dalla fine. Shengelia pareggia sul 72-72, ma il finale è tutto per un incredibile Grant. Prima una tripla clamorosa allo scadere dei 24 secondi e poi, dopo che Cordinier aveva fatto -1, serve l’assist per Lessort. Clyburn segna due velocissimi. Nunn sbaglia il secondo libero, ma Juancho Hernangomez trova il tap-in che chiude la partita. Il Panathinaikos vince 82-77.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – PANATHINAIKOS ATENE 77-82 (18-19, 25-27, 15-14, 19-22)

Virtus: Cordinier 12, Belinelli 4, Pajola 8, Clyburn 18, Shengelia 17, Hackett 3, Grazulis, Morgan, Polonara 4, Diouf 4, Zizic 7, Tucker

Panathinaikos: Kalaitzakis, Moraitis, Sloukas 10, Osman, Samodurov, Papapetrou, Grant 11, Nunn 20, Lessort 16, Hernangomez 4, Mitoglou 6, Yurtseven 7