Koolhof/Mektic battono al match tie-break Granollers/Zeballos nelle ATP Finals a Torino

Una vittoria importante e pesante. Successo per la coppia Wesley Koolhof/Nikola Mektic nel secondo incontro del gruppo B del torneo di doppio alle ATP Finals 2024 di Torino. Il duo formato dall’olandese e dal croato ha prevalso contro i quotati Marcel Granollers e Horacio Zeballos con il punteggio di 4-6 7-6 (6) 10-8. Una sfida durata 1 ora e 55 minuti di gioco, in cui soprattutto Koolhof si è elevato su tutti, trascinando il proprio compagno verso una vittoria che consente di dimenticare il ko della prima uscita contro Purcell/Thompson. Una situazione di classifica in cui Granollers e Zeballos sono vicini a una clamorosa eliminazione.

Nel primo set, dopo una fase in cui i servizi la fanno da padroni, sono lo spagnolo e l’argentino a cambiare di passo in risposta e a trovare il modo per mettere in difficoltà i rivali. Il break arriva puntuale e con grande pragmatismo è gestito fino al termine della frazione (6-4).

Nel secondo set il rendimento della coppia Koolhof/Mektic sale in maniera evidente. Nel secondo e nel sesto game ci sono delle chance per andare avanti di un break, ma “San Servizio” veglia e provvede per Granollers/Zeballos. Si va al tie-break e quella differenza notata nel parziale si riflette in questa circostanza sullo score di 8-6.

Nel match-tie break Koolhof sale decisamente di tono, mettendo in mostra tutto il repertorio: da servizi slice micidiali a risposte d’incontro notevolissime. Anche un pizzico di fortuna arriva su un pallonetto di Mektic, che mette nelle condizioni di chiudere poi sul 10-8.