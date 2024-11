Juventus eliminata dalla Champions League di calcio femminile: Arsenal vittorioso 1-0 a Londra

Calato il sipario sulla sfida del Gruppo C della Champions League di calcio femminile tra Arsenal e Juventus. La Vecchia Signora è stata sconfitta a Londra dalle Gunners, per effetto del gol realizzato negli ultimi minuti dall’ex bianconera, Lina Hurtig. Un gol che condanna la formazione di Max Canzi all’eliminazione, dopo i risultati negativi delle ultime due uscite in Europa.

PRIMO TEMPO – Canzi punta sul seguente undici: Peyraud-Magnin, Lenzini, Calligaris, Cascarino, Bergamaschi, Bennison, Caruso, Schatzer, Krumbiegel, Cantore, Vangsgaard. Renee Slegers risponde con Van Domselaar, Fox, Williamson, Catley, McCabe, Little, Maanum, Walti, Caldentey, Russo, Foord. Padrone di casa a manovrare, nel tentativo di trovare il pertugio nella retroguardia bianconera.

Venti minuti in cui le emozioni latitano e al 22′ il primo pericolo creato dalle padrone di casa: cross per Russo molto pericoloso, sventato dalla retroguardia bianconera. A metà della prima frazione azione gol delle Gunners: brutto pallone perso da Krumbiegel, Foord ribalta il fronte e Maanum non è precisa negli ultimi 20 metri. Al 33′ primo squillo della Juve: Caruso ci prova con una conclusione dalla media distanza, ma Van Domselaar non si lascia sorprendere. Un minuto dopo ottima verticalizzazione di Bergamaschi all’indirizzo sempre di Caruso, ma la difesa avversaria si salva. La prima frazione si conclude a reti bianche.

SECONDO TEMPO – L’Arsenal eleva i giri del motore e al 55′ va vicino alla marcatura: Foord riceve in area, ma invece di concludere prova a servire una compagna senza però trovare supporto. Tre minuti più tardi altra azione pericolosa delle inglesi: McCabe di tacco libera Mariona, pallone sul fondo per Maanum che da pochi passi spedisce a lato di un niente. Premono le padrone di casa e al 62′, al termine di un batti e ribatti in area, c’è il salvataggio sulla linea di porta bianconera.

Al 75′ è la Vecchia Signora a sfiorare il vantaggio: azione creata da Bonansea, assist per Caruso che da pochi passi non riesce a impattare correttamente il pallone. All’82’ Hurtig va vicina al gol dell’ex: la calciatrice dell’Arsenal stacca di testa, sovrastando Krumbiegel, e il pallone fa la barba al palo. All’89’ l’Arsenal sblocca il risultato ed è proprio Hurtig a realizzare, sfruttando un buco difensivo della Vecchia Signora. Non succede più nulla e la Juventus deve salutare l’Europa.