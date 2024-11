Juventus-Arsenal oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming

Partita di grande fascino per la Vecchia Signora. Oggi, martedì 12 novembre, alle ore 18:45 si gioca Juvents-Arsenal, terzo appuntamento valido per il girone C della Champions League di calcio femminile. Tra le mura amiche di Biella le bianconere si apprestano ad affrontare una sfida molto impegnativa, per cui saranno chiamate ad una grande prestazione.

Certo, l’entusiasmo non manca. Le ragazze guidate da Mister Massimiliano Canzi al momento guidano la classifica del Campionato di Serie A con quattro punti di scarto rispetto alle inseguitrici. In Europa invece il conto recita una vittoria, sofferta ma proficua, sul campo del Valerenga, e una brutta sconfitta contro la corazzata del Bayern Monaco (2-0).

Inutile dire che la disputa con la Gunners sarà fondamentale per le gerarchie del raggruppamento. Le inglesi in fondo vantano lo stesso ruolino di marcia della Juve: anche loro hanno infatti ceduto il passo alle teutoniche, passando senza patemi contro lo sparring partner norvegese. Tradizionalmente, la squadra del north London è solita tenere un tipo di impostazione votata all’attacco. Le bianconere dovranno quindi essere brave a sfruttare questa peculiarità, puntando soprattutto sulle possibili ripartenze.

La partita tra Juventus e Arsenal, in programma oggi alle ore 18.45 sul campo dello stadio “La Marmora-Pozzo” di Biella e valida per il Gruppo C della Champions League di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

JUVENTUS-ARSENAL CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Martedì 12 novembre

Ore 18.45 Juventus vs Bayern Monaco allo stadio “La Marmora-Pozzo” di Biella – Diretta streaming su DAZN.

PROGRAMMA JUVENTUS-ARSENAL CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.