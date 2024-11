Juventus al crocevia contro l’Arsenal nella Champions League di calcio femminile

Notte europea in arrivo per la Juventus di Max Canzi. Domani alle ore 21.00, le bianconere affronteranno l’Arsenal sul proprio campo e saranno chiamate all’impresa. Servirà un risultato utile per rimanere ancora in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Champions League di calcio femminile. Nel secondo e terzo match del Gruppo C sono arrivate due sconfitte casalinghe pesanti: 0-2 contro il Bayern e 0-4 contro le Gunners.

L’ultima battuta d’arresto ha fatto male, usando le parole di Canzi, perché la prestazione c’è anche stata, ma la differenza dal punto di vista tecnico e fisico è si vista in maniera chiara. Sul rettangolo verde londinese dell’Arsenal Stadium, la Vecchia Signora cercherà di gettare il cuore oltre l’ostacolo per non avere rimpianti e poi fare i conti della propria situazione.

L’Arsenal, nei fatti, è a una sola vittoria dal 16° quarto di finale (a patto che il Vålerenga non vinca contro il Bayern) in Champions League. I successi nel girone sono arrivati sotto la guida del tecnico ad interim Renée Slegers, mentre Frida Maanum, Mariona Caldentey e Caitlin Foord, a segno contro la Juve, si sono dimostrate in gran forma e vorranno dare seguito nella sfida di domani.

La ragazze di Canzi sono perfettamente consapevoli del grande potenziale offensivo delle rivali e proveranno a intercettare le linee di passaggio avversarie per sorprendere la difesa delle Gunners. Juventus reduce dal 2-2 di campionato contro il Sassuolo, con le reti di Cristiana Girelli e di Alisha Lehmann. Vedremo se quest’ultima sarà chiamata in causa, avendo una notevole esperienza internazionale a supporto delle compagne.