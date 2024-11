Jorge Martin implacabile nelle Sprint: ben 7 vittorie nel 2024 e Mondiale ad un passo

Jorge Martin è a un passo dalla conquista del Mondiale di MotoGP. Martinator si è avvicinato concretamente al titolo oggi, con la vittoria nella Sprint Race a Sepang e la caduta di Francesco Bagnaia: lo spagnolo ha ora 29 punti di vantaggio e potrebbe addirittura chiudere la contesa già domani.

Martin anche quest’anno è stato fantastico nelle Sprint: sono sette le vittorie in questo format, ovvero Qatar, Spagna, Francia, Germania, San Marino, Francia e Malesia. Ben sette i successi nella gara breve ai quali vanno aggiunti altri tre successi nella gara lunga tra Portogallo, Francia e Indonesia. In tutto sono quindi dieci le vittorie, ben cinque in meno rispetto a Bagnaia.

Pecco ha addirittura raccolto sei vittorie in più rispetto al suo avversario nelle gare lunghe, ma a fare la differenza sono stati i secondi posti: Martin ha vinto solo tre volte la domenica, ma è arrivato nove volte secondo, perdendo sempre poco nei confronti di Bagnaia e limitando i danni anche quando l’italiano è stato superiore.

Un altro aspetto determinante in questo gap ampio fra i due sono stati gli errori. Martin solo quattro volte ha raccolto degli “zero”, che diventano il doppio per Bagnaia, il quale in otto occasioni non ha fatto punti. La Sprint è stata penalizzante per Pecco specialmente all’inizio della stagione: tre uscite consecutive tra Jerez, Le Mans e Barcellona. Il Mondiale sembra deciso: serve davvero un miracolo per riaprirlo.