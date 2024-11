Jannik Sinner: “Devo assimilare quello che ho vinto e alzare sempre il livello, non penso fuori dal campo”

Jannik Sinner si è soffermato sul proprio livello di tennis durante la conferenza stampa tenuta dopo la vittoria alle ATP Finals: “Sicuramente questa è stata una settimana di alta qualità, a partire dall’inizio, cercando di capire il ritmo del campo, che poi è aumentato poco a poco. Ho solo cercato di giocare il miglior tennis possibile in ogni momento, e credo di esserci riuscito. Il pubblico mi ha aiutato molto, è stata sicuramente una delle settimane più speciali che abbia mai vissuto su un campo da tennis. Sono molto felice di aver vinto questo trofeo“.

Mancano ancora le Finals di Coppa Davis, ma è normale proiettarsi verso la prossima stagione e sui possibili obiettivi per il 2025: “È difficile dirlo in questo momento. Il mio obiettivo in questo momento è assimilare tutto ciò che ho vinto in questa stagione, non ho iniziato con un obiettivo specifico di vincere un Grande Slam, essere n. 1 o qualcosa del genere. L’anno prossimo sarà lo stesso: qualsiasi cosa possiamo vincere, la vinceremo e impareremo dal resto. Credo che questa mentalità ci abbia aiutato per tutta la stagione, cercando sempre di alzare il livello in determinati momenti. Sono molto felice in questo momento, è un modo molto bello di chiudere la stagione, con tante vittorie e tanti titoli. Mi piace parlare sul campo da tennis”.

Il fuoriclasse altoatesino non si accontenta: “Penso di avere ancora margini di miglioramento. Oggi ho servito molto bene a volte, ma non è stato così per tutto il torneo. Ci sono ancora alcuni colpi e punti in cui vedo che posso migliorare, ma sono piccoli dettagli. Più ci si avvicina al livello superiore, più questi dettagli sono importanti, più fanno la differenza. Non cerco di essere il primo in qualcosa, sono solo statistiche, quello che cerco sempre di fare è migliorare come giocatore e capire cosa posso fare meglio. Questa settimana ho sempre sentito la palla molto bene, anche in allenamento è stato tutto molto facile. Anche il legame con il pubblico è stato incredibile, vedremo come andrà l’anno prossimo, nessuno può prevedere il futuro“.

Il ricorso della WADA è una spada di Damocle, ma Jannik Sinner si è dichiarato fiducioso: ““Siamo usciti tre volte in modo positivo, sono molto fiducioso che sarà così anche per la quarta volta. Io ho sempre cercato di capire cos’ho sbagliato o cosa avrei potuto far meglio. Ho parlato con il mio team, abbiamo detto di fare il meglio possibile, perché più di così non possiamo fare. Il mio team mi ha spinto molto, ci sono stati giorni dove non stavo benissimo, le notti non ho dormito bene, quindi serve una combinazione tra giocatore e team. Io quando metto il cappellino non penso a cosa succede fuori dal campo. Ho avuto la fortuna di aver Simone, Darren e tante persone intorno a me che mi tengono stabile. Grazie a questo abbiamo continuato a lavorare tutti i giorni come se non ci fosse un domani e ci siamo anche migliorati in questo periodo”.