Ivan Ljubicic analizza la vittoria di Sinner a Torino: “Ha dominato, si è avvicinato alla perfezione”

“Ha spazzolato tutti“. In questo modo si è espresso Ivan Ljubicic sui canali di Sky Sport, assistendo alle ATP Finals 2024 di Torino. L’ex n.3 del mondo e in passato tecnico di Roger Federer ha sottolineato con grande onestà quanto accaduto all’Inalpi Arena, teatro di un altro trionfo del n.1 del mondo, che ha portato a otto i titoli in questa stagione.

“Sinceramente, è stato un dominio totale. Nessuno lo ha impensierito. Solo Zverev e Alcaraz forse potevano tenergli testa. Contro Ruud ha avvicinato la perfezione, perché ha espresso un livello di gioco incredibile. È il numero uno del mondo e si è dimostrato in questa circostanza il più forte“, ha dichiarato l’ex tennista croato.

Altro aspetto interessante sottolineato da Ljubicic è stato il seguente: “I movimenti di Jannik si ispirano a quelli di Djokovic, ma lui colpisce la palla più forte e con maggior peso. Mentre Nole con il suo gioco ti logora, lui prova a rubarti il tempo per quanta velocità è in grado di imprimere alla palla. Alcaraz solo ha dimostrato quest’anno di poterlo battere, ma non è stato continuo come lui“.

A questo punto vedremo cosa succederà nel 2025, prestando attenzione a quello che potrebbe accadere tra le nuove leve. Di sicuro, però, Sinner ha portato molto in alto l’asticella.