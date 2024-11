Jannik Sinner si colloca nella top-10 alltime dei punti ottenuti in un anno: l’azzurro in bella compagnia, Alcaraz non c’è

Sarebbe stato allo stesso livello dei Big-Four? Probabilmente sì. Sono tanti i numeri e le considerazioni che si possono fare sul percorso di Jannik Sinner in questo 2024. Otto titoli, di cui due Slam, tre Masters1000 e il trionfo nelle ATP Finals, alimentano l’entusiasmo tra i tifosi del giocatore italiano. La dimostrazione di forza nel corso della settimana di Torino, in questo senso, è stata emblematica.

Una stagione incredibile, nonostante la spada di Damocle del caso della doppia positività accidentale al Clostebol, che avrebbe potuto affossare chiunque. Sinner, invece, ha fatto vedere una forza notevolissima e le 70 vittorie in 76 partite disputate la dicono lunga. Un’annata dal 92% di successi da evidenziare, cosa riuscita a pochi.

Affermazioni che si riflettono nel numero di punti conquistati e Sinner, con i suoi 11830, è entrato a far parte di una cerchia d’elite, ovvero di un club di tennisti capaci di sfondare la barriera dei 10000 punti nella singola stagione. Un traguardo, alla prova dei fatti, raggiunto solo da “quelli lì”, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer e Andy Murray.

Stiamo parlando della classifica di rendimento annuale, la cui introduzione c’è stata nel 2000, per cui chiaramente non vengono contemplati altri giocatori che in passato si erano resi protagonisti di una successione vittorie incredibile. Viene in mente quella di John McEnroe che nel 1984 totalizzò 82 vittorie e 3 sconfitte per fare un esempio. Da sottolineare che in questa graduatoria dei numeri uno a fine anno, con il più alto numero di punti, non ci sia Carlos Alcaraz, ricordando i 6820 con cui l’iberico concluse il 2022. Un differenziale sensibile rispetto a Jannik.

CLASSIFICA TENNISTI CON PIU’ PUNTI ALLTIME A OGGI

1. Djokovic 16585 (2015)

2. Djokovic 13675 (2011)

3. Nadal 13030 (2013)

4. Djokovic 12920 (2012)

5. Murray 12685 (2016)

6. Nadal 12450 (2010)

7. Sinner 11830 (2024)

8. Djokovic 11510 (2014)

9. Nadal 10645 (2017)

10. Federer 10550 (2009)