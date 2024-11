Italia-Scozia oggi, Europei curling 2024: orario, programma, tv, streaming

Oggi martedì 19 novembre (ore 13.00) l’Italia affronterà la Scozia agli Europei 2024 di curling maschile. Sul ghiaccio di Lohjia (Finlandia) andrà in scena un testa a testa cruciale tra due grandi pretendenti alle medaglie in questa rassegna continentale: vincere lo scontro diretto avrebbe un peso enorme e permetterebbe di compiere un passo verso la qualificazione alle semifinali.

Joel Retornaz e compagni, che hanno già perso il big-match contro la Svezia, proveranno a centrare il successo di lusso contro il quartetto guidato da Bruce Mouat. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato e avvincente, gli anglosassoni partiranno con i favori del pronostico dopo aver già liquidato la temibile Svizzera ma gli azzurri hanno le carte in regola per giocarsela.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Scozia, incontro valido per gli Europei 2024 di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-SCOZIA CURLING OGGI

Martedì 19 novembre

Ore 13.00 Italia vs Scozia – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-SCOZIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.