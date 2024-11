Italia-Olanda, finale Coppa Davis 2024: quando si gioca, programma, orario, tv, streaming

L’Italia affronterà l’Olanda nella finale della Coppa Davis 2024. L’appuntamento è per domenica 24 novembre alle ore 16.00, quando le due squadre si fronteggeranno a viso aperto sul cemento indoor di Malaga. L’atto conclusivo della massima competizione per Nazionali di tennis metterà in palio la prestigiosissima Insalatiera, uno dei trofei più iconici dell’intero panorama sportivo e che cattura dall’ormai lontano 1900 l’attenzione di tutti gli appassionati.

Gli azzurri si presentano alla sfida dopo aver regolato l’Argentina per 2-1 (Lorenzo Musetti ha perso contro Francisco Cerundolo, poi Jannik Sinner ha surclassato Sebastian Baez e ha vinto il doppio di spareggio insieme a Matteo Berrettini) e dopo aver superato l’Australia per 2-0 (Berrettini ha avuto la meglio su Thanasi Kokkinakis dopo un’autentica maratona, Sinner ha dettato legge contro Alex de Minaur). I tulipani hanno invece firmato un’autentica impresa contro la quotata Spagna di Carlos Alcaraz al doppio e poi hanno eliminato la Germania per 2-0.

L’Italia si affiderà naturalmente a Jannik Sinner, numero 1 del mondo desideroso di chiudere una stagione da record nel miglior modo possibile dopo aver alzato al cielo Australian Open, US Open, ATP Finals e tre Masters 1000. Il fuoriclasse altoatesino sarà affiancato da Matteo Berrettini, che dopo tante difficoltà fisiche è ora a un passo dal conquistare qualcosa di splendido con i propri compagni. Il romano dovrebbe essere preferito a Lorenzo Musetti, resteranno a disposizione i doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

I ragazzi del capitano Filippo Volandri andranno a caccia della seconda Coppa Davis consecutiva dopo quella conquistata dodici mesi fa sempre in terra spagnola, sarebbe la terza Insalatiera in bacheca dopo quella alzata al cielo nel 1976 da Adriano Panatta e compagni. L’Olanda, che punterà sui solidi Botic van de Zandschulp e Tallon Griekspoor, proverà a fare festa per la prima volta ma sarà chiamata a un’autentica impresa contro la corazzata tricolore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Italia-Olanda, Finale della Coppa Davis 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE COPPA DAVIS 2024

Domenica 24 novembre

Ore 16.00 Finale Coppa Davis 2024: Italia vs Paesi Bassi – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Nell’ordine: primo singolare (tra i numeri 2), secondo singolare (tra i numeri 1), eventuale doppio di spareggio.

PROGRAMMA FINALE COPPA DAVIS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.