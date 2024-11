Italia-Lituania oggi, Europei femminili curling 2024: orario, programma, tv, streaming

Parola d’ordine: cominciare con il piede giusto. Oggi, sabato 16 novembre, iniziano i Campionati Europei 2024 di curling femminile, in scena sul ghiaccio di Lohja, in Finlandia. Un day 1 particolarmente intenso per la Nazionale italiana, impegnata in due partite: la prima sarà contro la Lituania, con l’inizio previsto alle ore 10:00.

Inutile sottolineare l’obiettivo della squadra capitanata da Stefania Constantini che, dopo l’argento dello scorso anno, è intenzionata a conquistare il metallo più pregiato. Un traguardo ambito quanto fascinoso da raggiungere, specie dopo la grande crescita degli ultimi anni.

Ma è presto per pensare al capitolo finale. Prima c’è tutta una storia da scrivere e le nostre ragazze dovranno farsi trovare pronte fin dalla prima partita, imponendosi con la personalità che ormai le contraddistingue a livello mondiale. Nell’edizione del 2022 il team tricolore concluse il round robin al secondo posto con sette vittorie e due sconfitte. Servirà lo stesso passo per puntare verso la fase ad eliminazione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Lituania, match valido per il round robin degli Europei 2024 di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-LITUANIA OGGI

Sabato 16 novembre

Ore 10.00 Italia vs Lituania- Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-LITUANIA EUROPEI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.