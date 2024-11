Italia-Germania oggi, Europei curling 2024: orario, programma, tv, streaming

Tutti uniti verso le semifinali. Oggi, mercoledì 20 novembre, la Nazionale italiana di curling maschile potrebbe guadagnare in anticipo l’accesso alla fase cruciale dei Campionati Europei 2024. Sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) gli azzurri dopo la sessione mattutina contro la Norvegia affronteranno infatti alle 18:00 la Germania nell’ottavo incontro valido per il Round Robin

Si tratta di una sfida tutt’altro che banale. La compagine teutonica è infatti senza dubbio la grande rivelazione di questo Torneo, capace di avanzare con lo stesso ruolino di marcia del team tricolore, ovvero cinque successi ed una sconfitta: risultati con cui si trovano attualmente a pari punti proprio con i nostri ragazzi e con la Scozia.

Per Joel Retornaz e compagni sarà inoltre il test della verità. Dopo il brillante trionfo contro gli scozzesi l’obiettivo a questo punto è approdare alle semifinali da prima della classe, meta già raggiunta lo scorso anno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Germania, match valido per il Round Robin degli Europei 2024 di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, Sky Go e The Curling Channel, oltre che in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-GERMANIA OGGI

Mercoledì 20 novembre

Ore 18.00 Italia vs Germania- Diretta TV su Eurosport 1, diretta streaming su Discovery+, Sky Go e The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA EUROPEI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1.

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.