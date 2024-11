Italia-Argentina oggi, Test Match rugby 2024: orario, tv, programma, streaming

Oggi, sabato 9 novembre, l’Italia del rugby inizierà il proprio cammino nelle Autumn Nations Series 2024: gli azzurri, guidati dal CT Gonzalo Quesada, affronteranno alle ore 18.40 l’Argentina nel match in programma ad Udine.

Nonostante gli azzurri siano più in basso nel ranking rispetto ai sudamericani, il fattore campo favorevole all’Italia andrà a mitigare parzialmente il divario in classifica tra le due compagini: gli azzurri andranno a guadagnare terreno in graduatoria in caso di vittoria o di pareggio, cedendone soltanto in caso di sconfitta.

Per il primo dei tre incontri degli azzurri nelle Autumn Nations Series 2024 di rugby la diretta tv del match Italia-Argentina sarà disponibile su TV8 HD e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8.it, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

