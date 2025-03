Sei Nazioni 2025: Ruzza, Negri e Allan sugli scudi, Menoncello va oltre le statistiche

Chiuso ormai da qualche giorno il Guinness Sei Nazioni 2025 è il momento di tirare le fila di un torneo che ha visto il trionfo della Francia e che ha regalato poche soddisfazioni all’Italia. Una sola vittoria, un paio di ko pesanti, una partita buttata contro l’Irlanda per gli azzurri, ma guardando alle individualità va detto che c’è più di un giocatore da salvare. Anzi, che ha fatto un torneo da ricordare.

Il primo, sicuramente, è Tommaso Menoncello. Il miglior giocatore del torneo 2024 è nuovamente candidato al titolo e quest’anno ha confermato di essere uno dei centri più forti al mondo. È stato il miglior azzurro come metri corsi (350) e metri guadagnati (213), confermando che palla in mano è dura fermarlo. È il terzo azzurro per placcaggi eseguiti, ma primo come trequarti, a dimostrazione che anche in difesa sa fare la differenza.

Con Menoncello va segnalato anche il suo compagno di reparto Brex. Che con Tommaso forma forse la più forte coppia di centri attualmente al mondo. E guardando ai trequarti una nota di merito va a Tommaso Allan, schierato da Quesada a estremo, ma che si è dimostrato un cecchino affidabile al piede, con l’italo-scozzese che è in cima alle statistiche per quel che riguarda i piazzati messi a segno.

Guardando al pacchetto di mischia, invece, a spiccare è Federico Ruzza. La seconda linea non è solo uno dei leader della squadra e un giocatore capace di fare male palla in mano, ma soprattutto in questo Sei Nazioni Federico ha conquistato 37 rimesse laterali, cioè ben 12 in più rispetto al secondo miglior giocatore del torneo in questa statistica, Maro Itoje. Infine, da sottolineare anche i 75 placcaggi eseguiti da Sebastian Negri, terzo migliore del torneo in questa statistica.