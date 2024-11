Rugby, come può cambiare il ranking dell’Italia nello scontro diretto con l’Argentina

Nell’ultimo aggiornamento del World Ranking Rugby, rilasciato lunedì 4 novembre, l’Italia maschile è rimasta stabile all’ottavo posto a quota 78.98: nel primo dei tre incontri delle Autumn Nations Series 2024, gli azzurri ospiteranno l’Argentina.

Il fattore campo favorevole all’Italia andrà a mitigare parzialmente il divario in classifica tra le due compagini, ma nonostante ciò agli azzurri andranno a guadagnare in caso di vittoria o di pareggio, cedendo terreno in classifica soltanto in caso di sconfitta.

Nel match contro l’Argentina, infatti, l’Italia in caso di vittoria con più di 15 punti di scarto guadagnerebbe 1.70 e si porterebbe a quota 80.68, mentre in caso di successo con meno di 15 punti di scarto incamererebbe 1.13 e si isserebbe a quota 80.11.

In caso di pareggio, invece, gli azzurri incasserebbero 0.13 e salirebbero a 79.11, mentre in caso di sconfitta con meno di 15 punti di scarto cederebbero 0.87 e si troverebbero a quota 78.11, infine in caso di battuta d’arresto con più di 15 punti di scarto lascerebbero sul piatto 1.30 e tornerebbero a quota 77.68.

SCENARI RANKING ITALIA-ARGENTINA

Vittoria Italia con più di 15 punti di scarto: Italia +1.70, Argentina -1.70.

Vittoria Italia con meno di 15 punti di scarto: Italia +1.13, Argentina -1.13.

Pareggio: Italia +0.13, Argentina -0.13.

Vittoria Argentina con meno di 15 punti di scarto: Argentina +0.87, Italia -0.87.

Vittoria Argentina con più di 15 punti di scarto: Argentina +1.30, Italia -1.30.

WORLD RANKING RUGBY AL 4 NOVEMBRE 2024 (TOP 20)

1 Irlanda 92.12

2 Sudafrica 91.77

3 Nuova Zelanda 89.67

4 Francia 86.96

5 Inghilterra 84.43

7 Argentina 84.30

6 Scozia 83.39

8 Italia 78.98

9 Australia 79.32

10 Figi 79.07