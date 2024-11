I convocati dell’Italia contro Belgio e Francia in Nations League: 23 calciatori nell’elenco di Luciano Spalletti

Torna in scena la Nazionale italiana di calcio di Luciano Spalletti. Il CT ha diramato l’elenco dei convocati per gli ultimi due impegni nel girone di Nations League. Gli azzurri affronteranno giovedì 14 novembre allo Stadio ‘Re Baldovino’ di Bruxelles i padroni di casa del Belgio e poi domenica 17 ci sarà l’attesa sfida contro la Francia allo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

I nostri portacolori sono in testa alla classifica del gruppo 2 della Lega A con una lunghezza di vantaggio sui Bleus e sei sui Diavoli Rossi. Con questa situazione di punteggio, all’Italia basterà raccogliere un punto in due partite per qualificarsi ai quarti di finale della rassegna continentale.

Spalletti nella lista ha inserito 23 calciatori e ci sono le prime chiamate per il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, il difensore della Juventus Nicolò Savona e il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella. A testimonianza del fatto che il tecnico toscano stia cercando anche di coinvolgere facce nuove per verificare la loro consistenza con la maglia azzurra. Da segnalare poi anche il gradito ritorno tra le fila nostrane di Nicolò Barella, assente dagli Europei in Germania.

Una competizione nella quale l’Italia vorrà chiudere nel migliore dei modi la fase a gironi per alimentare di ulteriori buone prestazioni il proprio percorso e continuare nel processo di crescita soprattutto in funzione delle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026. Di seguito l’elenco dei convocati:

CONVOCATI ITALIA NATIONS LEAGUE

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Nicolò Savona (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Davide Frattesi (Inter), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).