Hockey ghiaccio: l’Italia inizia il torneo Tamás Sárközy Memorial con una vittoria sulla Slovenia

Per l’Italia dell’hockey ghiaccio, del neo head coach Jukka Jalonen, buona la prima. La partita d’esordio del torneo Tamás Sárközy Memorial ha visto infatti il Blue Team superare 2-0 la Slovenia.

La partita inizia senza particolari emozioni, tanto che il primo terzo di gara scivola via senza gol a referto. Al primo break infatti si chiude con le squadre inchiodate sullo 0-0.

Nel secondo segmento di partita le cambiano. Bastano pochi minuti all’Italia per sbloccare la situazione con Zanatta che, assistito da Petan, griffa la rete dell’1-0. La contesa si smuove: la Slovenia prova a reagire in qualche modo, ma gli azzurri controllano senza concedere reti.

Ultimi venti minuti. I balcanici alzano il volume della radio in attacco giro d’orologio dopo giro d’orologio senza però riuscire a trovare il pari. La Slovenia ci prova in tutti i modi levando anche il portiere per andare con un giocatore di movimento in più, ma l’Italia alza il muro e – in regime di Empty Net – segna il 2-0 grazie a Cuglietta.

Arriva così la prima vittoria per il Blue Team, che domani nella seconda giornata del Tamás Sárközy Memorial sfiderà l’Ungheria padrona di casa dalle ore 18:45.