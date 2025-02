Hockey ghiaccio: una sconfitta e una vittoria per l’Italia dopo due gare della Sosnowiec Cup

Un bilancio fin qui in agrodolce per l’Italia dell’hockey su ghiaccio, impegnata in questa finestra internazionale nella Sosnowiec Cup, in Polonia: una sconfitta nella gara d’esordio e una vittoria nella seconda partita del torneo.

Prima il ko contro i padroni di casa polacchi: un netto 5-2 per i biancorossi, abili a rimontare dopo l’1-2 dell’inizio del secondo periodo, griffato da Segafredo e Frigo, per poi scatenarsi con Sadłocha, autore del 2-2, e soprattutto con Paś, firmatario di una doppietta.

Poi il colpo di coda, odierno, contro l’Ungheria. Un 2-1 in rimonta, dopo che i magiari erano stati capaci di passare in vantaggio al tramonto del primo periodo con Szongoth. Blue Team abile nel reagire: Segafredo, ancora lui (già tre gol personali nella rassegna, ndr), prima con il punto del pari nel secondo segmento di match e successivamente con la rete decisiva nella terza e ultima sezione di partita a poco più di due minuti dalla fine, con il gol della vittoria.

Ora l’ultima fatica in programma: domani, alle 18.15, quando la squadra di Jukka Jalonen tornerà sul ghiaccio per andare a sfidare la Slovenia, con l’obiettivo di tornare a casa con un record positivo dalla trasferta in Polonia.

Di seguito i tabellini dei match disputati dapprima contro la Polonia e poi contro l’Ungheria.

Polonia – Italia 5 – 2 [1-0; 2-2; 2-0]

Reti: 03:15 Kamil Wałęga PP1 (1-0); 21:22 Alessandro Segafredo (1-1); 21:40 Luca Frigo (1-2); 34:49 Kamil Sadłocha PP1 (2-2); 36:01 Dominik Paś (3-2); 54:49 Dominik Paś (4-2); 58:22 Damian Kapica EN (5-2)

Tiri in porta: 30-27

Minuti di penalità: 4-6

Arbitri: Kozłowski, Kosidło / Kubiszewski, Sztwiertnia

Spettatori: 1.800

Polonia

Fucik (Miarka); Bizacki-Bryk, Jaśkiewicz-Zieliński, Gorny-Narog, Wanacki-Bilas; Fraszko-Wałęga-Pas, Łyszczarczyk-Tyczyński-Zygmunt, Kapica-Dziubiński-Sadłocha, Gościński-Syty-Krzemień

All. Robert Kalaber

Italia

Fadani (Clara); Spornberger-Larkin, Trivellato-Pietroniro, Miglioranzi-Di Perna, Soracreppa-Gios; Ierullo-Gennaro-Saracino, Tedesco-Misley-Segafredo, Frigo-Catenacci-De Luca, Gellon-Deluca-Brunner, Rigoni.

All. Jukka Jalonen

Ungheria – Italia 1 – 2 [1-0; 0-1; 0-1]

Reti: 17:58 Doman Szongoth (1-0); 30:54 Alessandro Segafredo (1-1); 57:51 Alessandro Segafredo (1-2)

Tiri in porta: 26-27

Minuti di penalità: 8-8

Arbitri: Kaczmarek, Kozłowski / Kot, Żak

Spettatori: 100

Ungheria

Balizs (Vay); Haranghy-Horvath D., Csollak-Szabo, Tornyai-Ortenszky, Farkas-Szathmary; Csanyi-Sofron-Sarpatki, Schlekmann-Nagy-Mihaly, Varga-Nemes-Ambrus, Horvath B.-Szongoth-Terbocs

All. Gergely Majoross

Italia

Clara (Fadani); Spornberger-Larkin, Trivellato-Pietroniro, Di Perna-Gios, Rein-DiTomaso; Ierullo-Gennaro-Saracino, Tedesco-Misley-Segafredo, Frigo-Catenacci-Conci, Marchetti-Deluca-Rigoni, Gellon

All. Jukka Jalonen