Hockey ghiaccio: l’Italia viene travolta dalla Slovenia nell’ultima partita della Sosnowiec Cup

La Sosnowiec Cup si chiude in maniera negativa per l’Italia dell’hockey su ghiaccio. In Polonia infatti, il Blue Team saluta la competizione venendo superato nettamente per 3-0 dalla Slovenia.

Partita a senso unico quella giocata sul ghiaccio polacco: i balcanici vanno in vantaggio nel primo periodo con Bericic conservando il vantaggio anche nel secondo periodo, poi nella terza e ultima finestra di gara incrementano il gap, prima con Bohinc e successivamente con Sodja, quest’ultimo abile nel calare il tris per gli sloveni in regime di “empty net”, con l’Italia alla caccia di un gol per riaprire una contesa che alla fine l’ha vista nettamente sconfitta.

Il bilancio del torneo parla quindi di due sconfitte, rispettivamente contro Polonia (5-2) e Slovenia (3-0) e una sola vittoria, arrivata peraltro in rimonta, contro l’Ungheria (2-1).

La squadra allenata da Jukka Jalonen chiude quindi al quarto posto la Sosnowiec Cup: Polonia 9, Slovenia 3 (differenza reti -1), Ungheria 3 (-1) e Italia 3 (-5). Di seguito il tabellino di Italia-Slovenia.

Slovenia – Italia 3 – 0 [1-0; 0-0; 2-0]

Reti: 00:45 Nik Sever (1-0); 51:49 Rozle Bohinc (2-0); 58:25 Jaka Sodja EN (3-0)

Tiri in porta: 25-29

Minuti di penalità: 6-10

Arbitri: Suski, Baca / Wiwatowski, Żak

Spettatori: 100

Slovenia

Kolin (Pintaric); Bohinc-Crnovic, Urukalo-Ozbe, Hebar-Brus, Lesnicar-Ozbej; Kapel-Torok-Mahkovec, Sever-Maver-Sturm, Zezelj-Povse-Simsic, Sodja-Bericic-Svetina

All. Edo Terglav

Italia

Clara (Fadani); Spornberger-DiTomaso, Trivellato-Pietroniro, Soracreppa-Di Perna, Rein-Miglioranzi; Brunner-Gennaro-Gellon, Tedesco-Misley-Segafredo, Frigo-Catenacci-De Luca, Marchetti-Rigoni-Conci, Deluca

All. Jukka Jalonen