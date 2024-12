Hockey ghiaccio, riscatto Italia! Gli azzurri battono l’Ungheria nella seconda amichevole

L’Italia si riscatta. La Nazionale azzurra di hockey sul ghiaccio ha chiuso con una vittoria il secondo raduno stagionale, battendo l’Ungheria con il risultato di 3-0, prendendosi una gustosa rivincita dopo la sconfitta di ieri, rimediata soltanto agli shoot-out.

Buono l’atteggiamento dei nostri ragazzi che, tra le mura amiche di Brunico, passano in vantaggio dopo appena 53 secondi – merito di una gran bordata di Mantenuto che supera Farkas – sfiorando più volte anche il raddoppio con Kostner, Rigoni e Gennaro oltre che in una situazione di power-play con Gennaro.

La risposta magiara non si fa attendere. Nel secondo periodo gli avversari tentano infatti in tutti i modi di pareggiare di nuovo i conti, trovando però al loro cospetto un super Vallini. Nonostante il momento non ottimale, l’Italia trova comunque il varco per il raddoppio quando, al 27:25, Purdeller infila in rete dopo il palo colpito da Frycklund.

La compagine azzurra la chiude dunque in apertura di terzo periodo sfruttando una splendida giocata di Gazley, artefice di una splendida giocata che gli permette di servire Mantenuto, bravo a non sbagliare mettendo a referto una doppietta incoraggiante. L’Italia tornerà sul ghiaccio nel mese di febbraio, in occasione della terza paura riservata alle Nazionali.