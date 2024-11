Hockey ghiaccio: l’Italia festeggia la vittoria al Tamás Sárközy Memorial battendo anche la Polonia

Non c’è due senza tre. Chiude in bellezza il Tamás Sárközy Memorial la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio, squadra impegnata questo weekend in Ungheria per un torneo amichevole che ha dato il là all’avventura in panchina del neo head coach Jukka Jalonen. Dopo essersi imposti sia contro la Slovenia che con i padroni di casa (conquistando così il Trofeo con una partita di anticipo), gli azzurri hanno ben figurato anche nel terzo match in programma, superando nettamente la Polonia con il risultato di 5-3.

Match di grande carattere quello degli azzurri, bravi ad aprire i conti dopo pochi minuti dall’inizio del primo periodo, passando in vantaggio al 4:29 con Trivellato su triangolazione con Demtz e Cugletta, preludio del raddoppio ad opera di Gellon, arrivato esattamente cinquantanove secondi dopo. Dopo un avvio shock, la Polonia si rimette in carreggiata, accorciando le distanze al 16:31 con Syty sfruttando una situazione di power-play.

Agli azzurri però nel secondo periodo bastano solo sei giri di orologio per trovare di nuovo l’allungo, firmando il tris con Cuglietta. Gli avversari non ci stanno e, subito dopo, si portano nuovamente sul -1 con Bynkus al 3-2. Il botta e risposta prosegue quindi con Frycklund che, al 12:04, cala il poker, salvo però trovare l’ennesima risposta dei polacchi, di nuovo ad un’incollatura dagli azzurri sempre con Bynkus (13:29).

Sarà al 17:59 dunque che Kostner infilerà il disco in rete per la quinta volta al 17:51, aumentando di nuovo a due le reti di vantaggio, poi diventate definitive una volta terminato un terzo atto senza particolari scossoni.