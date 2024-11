Golf, Whitney, Streelman e Hoey conducono il World Wide Technology Championship dopo una prima giornata ventosa

Percorso, quello di El Cardonal in Bassa California, che si sta rivelando più difficile di quanto non si pensasse. In Messico, al World Wide Technology Championship (7,2 milioni di montepremi), conducono dopo le prime 18 buche gli statunitensi Tom Whitney e Kevin Streelman e il filippino Rico Hoey con uno score di -5 (67 colpi). A complicare il già difficile campo progettato da Tiger Woods ci si è messo il vento. Qui, a Los Cabos, proprio sulla punta meridionale della penisola messicana, a seconda delle giornate il par 72 può diventare una vera e propria trappola infernale (sono 54 i giocatori sotto par e 66 quelli pari o sopra al par).

Tanti i giocatori appaiati in T4 a -4. Tra questi anche il sudafricano Erik Van Rooyen, campione in carica che qui l’anno scorso si piazzò davanti al colombiano Camilo Vilegas e all’americano Matt Kuchar con uno score (quasi) da record: -27. Insieme a lui, un filotto di giocatori a stelle e strisce tra i quali troviamo Austin Eckroat, vincitore quest’anno del Cognizant Classic in The Palm Beaches.

Sono invece 14 i professionisti fermi a -3 in 11° posizione.

Il sudamericano Nico Echavarria non è riuscito ad imporre il ritmo che lo ha caratterizzato due settimane al Zozo Championship in Giappone quando vinse davanti a nomi come Justin Thomas e Rickie Fowler. Il colombiano, tuttavia, non ha commesso alcun tipo di errore ed è stato bravo a mantenere la concentrazione: 3 birdie e 15 par in una giornata ventosa possono essere il giusto punto da cui ripartire. Tra i tanti nsieme ad Echavarria a -3, lo svedese Henrik Norlander e Maverick McNealy, 4 top 10 quest’anno e 19 tagli passati su 25 tornei giocati.

Avvio sotto par da non sottovalutare per Kuchar. Il classe ’78 nato in Florida ha vinto qui nella stagione 2018-2019 e dopo il primo round si trova a -2 grazie ad un giro in 70 colpi insieme al canadese Adam Svensson, l’americano Luke List e io britannico Danny Willett. Attardato, invece, il due volte campione del World Wide Technology Championshio Patton Kizzire. Tanti up&down per lui durante la prima giornata che gli ha restituito uno score di pari al par con 5 bogey e 5 birdie. Brutta partenza anche per i favoriti Matti Schmid (+1), Keith Mitchell (+3), Beau Hossler (+4), Camilo Vilegas e Cameron Champ (+5).